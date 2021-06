Am Freitag startet das Modellprojekt „Back to Dance“ – ein Electro-Festival an insgesamt vier Tagen unter freiem Himmel mit Bässen, Beats und tanzendem Publikum und zugleich ein von der Wissenschaft eng begleitetes Experiment zur Frage: Wie wollen wir diesen Sommer tanzen? So läuft das Projekt ab.