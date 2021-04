Hannover

Jeden Freitag tanzen sie um die Wette. Fußballer, Schauspielerinnen, Moderatoren, Sängerinnen wetteifern jeweils an der Seite von Tanzprofis um den Titel beim RTL-Quotenhit „Let’s Dance“. Beim Tango, Quickstepp, Walzer oder einer Rumba wird vor den Augen einer tanzbewanderten Jury mit vollem Körpereinsatz geschmachtet, umschlungen, geworfen, und gehoben. Seitens des Senders wird betont, dass die Teilnehmer regelmäßig getestet werden, fertig ist die Fernsehshow. Ohne Zuschauer und mit Applaus vom Band, aber sonst eigentlich wie immer. Eine kostenlose Werbung für den Tanzsport, von der seit Jahren die Tanzschulen profitieren.

Fußballer Rurik Gislason und Profitänzerin Renata Lusin tanzen Tango bei „Let’s Dance“ Quelle: Joshua Sammer

„Dazu fällt mir nichts mehr ein“

So zum Beispiel die hannoversche Tanzschule Bothe. Im Haus an der Walderseestraße gibt es all das, was es im Fernsehen auch gibt. Einen großen Saal, Tanzprofis, hoffnungsvolle Talente und Menschen, die das beurteilen können und wertvolle Tipps geben, damit man weiterkommt. Es gibt sogar Tausende von Schnelltests. Die hat Oliver Bothe bestellt. Aber sie liegen rum. Denn Bothe darf nicht das tun, worauf RTL mit seiner Show gerade Millionen Menschen Lust macht: Tanz unterrichten. Denn eine Tanzschule steht für die Corona-Politik im Range eines Fitnessstudios.

„Nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung“

Er ist richtig angefressen. „Wir wollen kein Risiko eingehen. Aber es gibt mittlerweile so viele intelligente Konzepte, die von der Politik komplett ignoriert werden. Dazu fällt mir nichts mehr ein.“ Der Tanzlehrer, der selbst 2020 selbst Corona hatte, könnte mit seiner Schule „sofort loslegen“, unter den gleichen Bedingungen wie das populäre Fernsehformat. Ob das Schnelltests seien oder Fiebermessgeräte, Desinfektionsspray, Belüftung und Luftreinigung, Raumbelegungskonzepte und viel Platz. „In der Gesetzgebung wird immer nur pro Raum gerechnet. Aber man muss doch unterscheiden, ob der Raum 10 oder 1000 Quadratmeter groß ist.“ Sport sei wichtig für die körperliche und seelische Gesundheit. „Sport ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung.“ 

Das komplette Team in Kurzarbeit

Die Tanzschule steht seit Monaten still. Mehr als zwei Dutzend Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, ein bisschen können sie sich mit Online-Unterricht dazuverdienen. Aber Tanzschüler, egal welchen Alters, hat das Haus an der Walderseestraße genau wie die Filialen des Familienbetriebs lange nicht gesehen. Rund zwei Millionen Menschen besuchten vor Corona in Deutschland eine Tanzschule. 3000 waren es bei Bothe. Die Solidarität bei vielen sei groß, sagt Bothe, und das sei es auch, was ihn motiviere, weiterzumachen. Aber genauso groß ist der Frust, den die jüngsten Entscheidungen zur Corona-Politik auf Bundes- und Landesebene noch verstärkt haben. „Die Folgen werden uns noch über Jahre begleiten. Man ist hilflos. Und verzweifelt.“

Corona-Logik: Weniger Hochzeiten, weniger Tanzschüler

Auch Chris Vogt wartet. Seine Tanzschule Step by Step an der Melanchthonstraße in Vahrenwald ist derzeit eine Baustelle. Vogt renoviert. Sonst kann er momentan nichts machen. Weder auf der Bühne, wo regelmäßig Musiker und Kabarettisten zu Gast sind, noch auf dem Parkett. Und das, obwohl in diesen Wochen normalerweise das Geschäft brummt. Nicht nur wegen des Animationsprogramms beim Sender RTL, sondern auch wegen der vielen Hochzeiten, auf die sich Paare gerne im Step by Step vorbereiten. Das fällt nun alles weg. Auch Vogt und seine Partnerin Rosalie Held geben Onlinekurse, aber die Einbußen sind enorm. „So lange unsere treuen Mitglieder unsere Arbeit honorieren, können wir durchhalten“, sagt Vogt. Er hoffe, im Mai mit dem Bühnenprogramm weitermachen zu können und im Juni mit dem Tanzen.

Auf der Baustelle: Chris Vogt und Rosalie Held von der Tanzschule Step By Step. Quelle: Step by Step

Tanzsportler trainieren allein

Mario Müller-Frahm ist schon jetzt wieder aktiv. Er kann mit seiner Tanzpartnerin und Ehefrau Michaela in der Trainingshalle des Tanzsportclubs Hannover am Alten Flughafen üben, derzeit dreimal wöchentlich, allerdings ohne Trainer und ohne andere Vereinspaare wie sonst. „Wir haben Zeitslots von jeweils anderthalb Stunden. Danach wird gelüftet und desinfiziert. So laufen wir uns nicht über den Weg.“ Es seien immerhin bessere Bedingungen als im ersten Lockdown 2020, als gar nicht getanzt werden durfte und einige Vereine sogar die Schlösser der Trainingsräume ausgetauscht hätten. Das Ehepaar, das in der Seniorenklasse regelmäßig Turniere tanzt bis zu Deutschen Meisterschaften hinauf, hat seit einem Jahr keine Wettkampfpraxis mehr, bleibt aber dabei. Andere hatten weniger Geduld: 20 Prozent der Clubmitglieder sind ausgetreten.

„Ein falsches Signal nach außen“

„Viele kämpfen um ihre Existenz“, sagt Stefan Thimm, beim Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband mit insgesamt 800 Schulen zuständig für die Nord-Bundesländer. Die Sache mit „Let’s Dance“, normalerweise eine gute Werbung für die Institution Tanzschule, sei „vielen Kollegen sauer aufgestoßen, weil es ein falsches Signal nach außen ist“.

Thimm rechnet damit, dass die Tanzschulen „frühestens im Juni“ ihren Betrieb wieder aufnehmen können. „Let’s Dance“ hat dann für dieses Jahr längst ausgetanzt.

Von Uwe Janssen