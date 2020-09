Hannover

Am dritten Tag im Tarifkonflikt mit den öffentlichen Arbeitgebern ruft Verdi für Mittwoch zu Arbeitsniederlegungen im Klinikum Region Hannover (KRH) auf. Die Gewerkschaft erwartet, dass sich zwischen 450 und 500 Beschäftigte an dem Warnstreik beteiligen. Schwerpunkte sind das Robert-Koch-Klinikum in Gehrden, das Agnes-Karll-Krankenhaus in Laatzen und die Siloah-Klinik in Hannover.

Hier findet auch gegen 11 Uhr eine Kundgebung statt, zu der sich Auszubildende von 9.30 Uhr von der KRH-Akademie Schützenallee auf den Weg machen. Zum Warnstreik rief Verdi ebenfalls im Nordstadt-Krankenhaus auf, im Klinikum Lehrte sowie in der Geriatrie und Psychiatrie Langenhagen. In geringerem Umfang wird der Streik voraussichtlich die Häuser in Neustadt und Großburgwedel treffen.

Gemeinsame Notfallvereinbarung

Verdi und Klinikum schlossen am Dienstag eine Vereinbarung, die Notfallversorgung und Patientensicherheit garantieren soll. Nach Auskunft von KRH-Sprecher Steffen Ellerhoff kann es hingegen bei „planbaren und nicht dringlichen Untersuchungen und Eingriffen zu Verzögerungen oder Verschiebungen kommen“. Auf den Stationen wird es wie gewohnt Visiten geben, auch die Verpflegung der Patienten ist gewährleistet.

Verdi will mit dem Warnstreik Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen und höherer Bezahlung Nachdruck verleihen. „Gerade noch wurde den Beschäftigten in der öffentlichen Daseinsvorsorge und speziell im Gesundheitswesen für ihre Leistung in der Corona-Pandemie applaudiert. Doch bei den Tarifverhandlungen wollen die Arbeitgeber von Aufwertung und Anerkennung nichts mehr wissen. Das passt nicht zusammen“, sagte Verdi-Sekretärin Stefanie Reich.

Verdi erwartet 300 Euro Zulage fürs Pflegepersonal

Eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst, mindestens aber 150 zusätzlich im Monat fordert Verdi in dieser Tarifrunde. Für Mitarbeiter im Gesundheitswesen erwartet die Gewerkschaft in gesonderten Gesprächsrunden eine Pflegezulage von monatlich 300 Euro und, wie Verdi-Sekretärin Brigitte Horn sagte, „die Einführung überfälliger bedarfsgerechter Personalstandards in den Krankenhäusern“.

Von Gunnar Menkens