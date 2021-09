Hannover

Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag erneut zu einem ganztägigen Warnstreik im Einzelhandel in Hannover aufgerufen. Unter dem Motto „Ohne uns kein Geschäft“ demonstrierten nach Verdi-Angaben am Vormittag rund 150 Teilnehmer in der Innenstadt. Sie starteten gegen 1o Uhr an der Kleinen Packhofstraße und zogen dann über Kröpcke und Steintor Richtung Biergarten Gretchen am Ihme-Ufer, dem Ort der Abschlusskundgebung.

Bereits Ende Juli hatte es in der Landeshauptstadt eine Arbeitsniederlegung gegeben. „Bisher zeichnet sich aber bedauerlicherweise keine Tarifeinigung ab“, sagt Verdi-Sekretärin Havva Öztürk. Am Freitag haben sich Beschäftigte der Modeketten Primark und H&M, der Drogeriekette Douglas und der Baumarktkette Obi am Streik beteiligt.

Gewerkschaft will deutlich mehr Geld

Verdi fordert für Einzelhandelsbeschäftigte in Niedersachsen und Bremen eine Lohnerhöhung um 4,5 Prozent plus 45 Euro pro Monat für alle Beschäftigen sowie 100 Euro mehr Ausbildungsvergütung, einen Mindestlohn von 12,50 Euro pro Stunde und eine Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten.

Die Arbeitgeber wollen die Löhne gestaffelt erhöhen – um 2 Prozent im laufenden, weitere 1,4 Prozent im kommenden Jahr und noch einmal und 2 Prozent zwölf Monate später. Außerdem pochen sie auf eine längere Laufzeit von drei Jahren. Diese Konstellation besteht seit Juni; einen weiteren Verhandlungstermin gibt es derzeit nicht.

Von Bernd Haase