Tarifstreit in der Brot- und Backwarenindustrie - Gewerkschaft kündigt Warnstreik bei Harry Brot in Hannover an

Das Harry-Brot-Werk in Bornum wird bestreikt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ruft die Beschäftigten auf, ab Donnerstagmittag für drei Stunden die Arbeit niederzulegen. Grund ist ein Tarifstreit. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 6,2 Prozent, die Arbeitgeberseite will darauf nicht eingehen.