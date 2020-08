Hannover

Im Harry-Brot-Werk in Bornum haben am Donnerstag nach Gewerkschaftsangaben rund 100 Mitarbeiter für drei Stunden die Arbeit niedergelegt. „Die Beteiligung war ordentlich. Wir haben zwei Schichten bestreikt“, sagt Lena Melcher, hannoversche Geschäftsführerin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG). Mit dem Warnstreik will die NGG ihrer Forderung nach einem Lohnplus von 6,2 Prozent für die Beschäftigten der Brot- und Backwarenindustrie Nachdruck verleihen. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 10. September angesetzt.

Arbeitgeber wollen Nullrunde

Die Arbeitgeberseite habe bisher kein ernstzunehmendes Angebot unterbreitet, heißt es vonseiten der Gewerkschaft. Angepeilt sei eine Nullrunde, lediglich über eine Corona-Prämie dächten die Arbeitgeber nach. „Seit April warten die Kolleginnen und Kollegen auf eine vernünftige Tariferhöhung“, sagt Melcher.

Auch an anderen Harry-Standorten wird gestreikt. Bereits am Mittwoch hatte die NGG in Soltau zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, am morgigen Freitag sollen in Schneverdingen die Maschinen stillstehen.

Von Andreas Schinkel