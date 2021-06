Hannover

Hannovers Stadtverwaltung will flexibler, schneller, digitaler werden – und zugleich sollen Arbeitsplätze sicher bleiben. Um das zu gewährleisten, haben sich Stadtspitze und Vertreter der Gewerkschaft Verdi nach monatelangen Verhandlungen auf einen Haustarifvertrag für die 11.500 Mitarbeiter geeinigt. Der Vertrag läuft bis Ende 2026. „Wir gehen damit einen weiteren Schritt in Richtung Modernisierung der Verwaltung“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Mittwoch. Sowohl der Rat als auch der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) müssen dem Vertragswerk noch zustimmen.

Schwierige Verhandlungen

Wichtiger Punkt: Das jahrzehntelange Konstrukt, wonach Hannovers Stadtmitarbeiter auf einen Teil ihres Bruttolohns verzichten, dafür weniger arbeiten müssen und bestimmte Sicherheiten bekommen, ist vom Tisch. Der KAV sah darin einen unzulässigen Eingriff in den Manteltarif. Stadtspitze und Verdi-Vertreter verhehlen nicht, dass die Verhandlungen schwierig waren. Personaldezernent Prof. Lars Baumann lässt durchblicken, dass er zeitweise nicht mehr daran glaubte, noch eine Einigung zu erzielen. Der Kompromiss zeigt, dass beide Seiten Zugeständnisse machen mussten. „Wir sind riesige Schritte aufeinander zugegangen“, sagt die Vorsitzende des Gesamtpersonalrats, Karin Gödecke.

Ausgliederung ist vom Tisch

Ebenfalls vom Tisch ist ein Punkt, der insbesondere Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) am Herzen lag: die Möglichkeit, Teile der Stadtverwaltung auszugliedern und in andere Rechtsformen zu überführen. Im Gespräch war ursprünglich, unter anderem das Gebäudemanagement und das Sprengel Museum aus der Kernverwaltung zu entfernen. Doch die Arbeitnehmervertreter mauerten. Jetzt soll zwar eine Holding für das Sprengel Museum gegründet werden, in der Stadt und Land vertreten sind, doch für die Stadtmitarbeiter, die in dem Museum tätig sind, ändert sich nichts. Sie gehören weiterhin zur Stadtverwaltung Hannover.

Stadt kann Aufgaben an Externe vergeben

Durchsetzen konnte sich die Stadtspitze bei der Vergabe von Aufgaben an Dritte. Künftig darf die Stadt Aufträge im Umfang von bis zu 850.000 Euro pro Jahr an externe Unternehmen vergeben. Ab dem Jahr 2024 erhöht sich die Grenze sogar auf 900.000 Euro. „Bei Aufträgen oberhalb dieser Grenze müssen wir uns mit den Personalvertretern abstimmen“, sagt Baumann. Diese Abstimmung solle nicht länger als sechs Wochen dauern.

Als Beispiel für solche Vergaben führt Baumann das Speichern und Verwalten von großen Datenmengen an, etwa die digitalen Pläne des Kanalnetzes. „Diese Leistungen können Externe mit einem eigenen Rechenzentrum erbringen“, meint Baumann. Auch könne er sich vorstellen, dass man sich für eine begrenzte Zeit zusätzliche Software-Experten ins Haus holt, um die Digitalisierung der Verwaltung voranzubringen.

Abbau von Arbeitsplätzen ausgeschlossen

Die Gewerkschafter wiederum haben sich durchgesetzt mit ihrer Forderung, betriebsbedingte Kündigungen und den Abbau von Arbeitsplätzen auszuschließen. Zudem verpflichtet sich die Stadt, die Zahl ihrer Auszubildenden zu erhöhen und den Absolventen eine zweijährige Übernahme zu garantieren. „Auch wir sind wild entschlossen, diese Verwaltung zu reformieren“, sagt Verdi-Verhandlungsführer Harald Memenga. Aber dazu bedürfe es auch einer gewissen Sicherheit für die Arbeitnehmer.

Von Andreas Schinkel