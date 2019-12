Hannover

Die Polizei hat am Sonntagmorgen in der Innenstadt zwei mutmaßliche Taschendiebe vorläufig festgenommen. Ein 23-jähriger Verdächtiger und sein möglicher 32-jähriger Komplize sollen kurz zuvor in einem Schnellimbiss an der Georgstraße einem betrunkenen Mann seine Geldbörse gestohlen haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten Freunde des bestohlenen 30-Jährigen zuvor beobachtet, wie sich die beiden Verdächtigen dem alkoholisierten Mann zunächst in dem Schnellrestaurant genähert und anschließend vor dem Laden einer bislang unbekannten Frau einen Gegenstand übergeben hatten. Laut Polizei bemerkte der 30-Jährige aus dem Landkreis Celle unmittelbar nach einem Hinweis seiner Begleiter das Fehlen der Börse.

Mögliche Komplizin und Geldbörse sind verschwunden

Die beiden mutmaßlichen Taschendiebe und ihre mögliche Komplizin ergriffen nach Angaben der Ermittler die Flucht. Einsatzkräfte der alarmierten Polizei konnten die beiden Männer jedoch wegen einer sehr genauen Personenbeschreibung wenig später an der Kreuzkirche ergreifen und vorläufig festnehmen. Von ihrer vermeintlichen Komplizin und von der Börse fehlt bislang aber jede Spur. Die beiden verdächtigten Männer wurden nach ihrer Befragung wieder auf freien Fuß gesetzt. Nach der bislang unbekannten Mittäterin sucht die Polizei nun: Sie ist ist etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank und hat nordafrikanische Erscheinungsmerkmale. Bekleidet war die Frau zum Zeitpunkt des Taschendiebstahls mit einer grünen Hose, einem braunen Pullover sowie einer Jacke. Auffällig sind laut Polizei ihre lockigen Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren. Hinweise werden unter Telefon (05 11) 1 09 28 20 entgegengenommen.

Lesen Sie auch:

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Ingo Rodriguez