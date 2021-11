Hannover

Er ist wieder da: Wotan Wilke Möhring ist in Hannover und dreht einen neuen „Tatort“. Am 9. November war Startschuss für die Dreharbeiten. Und so viel ist schon klar: Von Hannover wird in dem Krimi – Arbeitstitel „Bis aufs Blut“ – viel zu sehen sein.

Los ging es zunächst am Ihmezentrum, Schauplatz war zunächst die Ida-Arenhold-Brücke. Dort hörte man immer wieder Kommandos wie „Drehfertig bitte“, „Ruhe bitte!“, „Ton ab!“, „Ton läuft“. Möhring positionierte sich immer wieder mit Schauspieler Alois Moyo auf dem Überweg zwischen Ihmepassage und Peter-Fechter-Ufer, den Blick in Richtung Spinnereistraße gerichtet.

Ein paar Aufkleber müssen noch ab: Ehe weiter gedreht wird, entfernt ein Mitglied der Crew etwas von der Laterne, Wotan Wilke Möhring (Mitte) und Alois Moyo (rechts daneben) warten kurz ab. Die Öffentlich-Rechtlichen sind darauf bedacht, dass keine Werbung für irgendwas in ihren Produktionen zu sehen ist. Quelle: Dröse

An allen Zuwegen standen Sicherheitsleute und baten Passanten, zu stoppen, bis die Bilder im Kasten waren. Die meisten reagierten entspannt, kehrten entweder um oder warteten kurz. Als ein Radfahrer fröhlich klingelte, rief der Hauptdarsteller, der seit 2013 Kommissar Thorsten Falke mimt: „Das ist aber eine schöne Glocke.“

Gut gelaunt: Die Darsteller Wotan Wilke Möhring und Alois Moyo lächeln in einer kurzen Drehpause für ein Selfie ins Handy. Quelle: Dröse

Gegen 11.40 Uhr zog die Crew zur Lenaustraße nahe der Glocksee, wo mehr als ein Dutzend LKW standen. Darunter einer für die Maske, für Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz – sie ermittelt als Kommissarin Julia Grosz an seiner Seite. Die Anwohner der kleinen Straße nahe der BBS6 und der Glocksee sollen aber alles andere als entzückt über die Dreharbeiten gewesen sein: Angeblich sind Flaschen geflogen und wüste Beschimpfungen gefallen, weil die Trucks so gut wie alle Parkplätze blockieren – doch Abstellmöglichkeiten für Autos sind hier rar.

Viel los: An der Lenaustraße stehen mehr als ein Dutzend Fahrzeuge der Filmcrew. Quelle: Mirjana Cvjetkovic

Nach der Mittagspause ging es weiter zur Limmerstraße. An der belebten Straße in Linden-Nord entstanden Aufnahmen, die dann ebenfalls im nächsten Jahr in der ARD zu sehen sein werden. Viel über das Drehbuch aus der Feder von Julia Drache und Sophia Ayissi Nsegue ist nicht bekannt: Es heißt nur, dass Falke und Grosz in der Welt von „Papierlosen“, also Menschen ohne Ausweispapiere, ermitteln und schnell merken, dass dort andere Regeln gelten.

Eigenes Fahrzeug: „Falke“ steht draußen an der Tür, drinnen findet Wotan Wilke Möhring Platz in den Pausen. Quelle: Mirjana Cvjetkovic

Regisseurin ist Neelesha Barthel, die früher selbst auch vor der Kamera stand – unter anderen war sie in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen. Wer Fan ist und sich erinnert: Dort verkörperte die Berlinerin die Rolle der Manjou Neria.

Und auch in den nächsten Tagen geht es in der niedersächsischen Landeshauptstadt weiter: An der Herschelwache der Polizeidirektion Hannover wird (nur vor der Tür) gedreht, wohl auch im Restaurant „12 Apostel“ im Pelikanviertel in der List, außerdem in einer Stadtbahn der Üstra. Ein TW 6000 wurde eigens gemietet, damit sich Darsteller und Crew ohne Maske bewegen und arbeiten können. Die Bahn wird wohl auf den Schienen der Linie 10 unterwegs sein.

Das Ermittler-Team Falke/Grosz auf der Limmerstraße: Schauspieler Wotan Wilke Möhring und Schauspielerin Franziska Weisz. Quelle: Rainer Dröse

Es ist nicht das erste Mal, dass ein „Tatort“ mit dem Ermittlerduo Falke/Grosz in der Region Hannover entsteht: Zuletzt haben sie hier „Tyrannenmord“ (Ausstrahlung ist für Januar 2022 vorgesehen) und „Böser Boden“ in Dollbergen (Uetze, wurde 2017 gezeigt) gedreht.

Von Mirjana Cvjetkovic