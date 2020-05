Lüneburg/Hannover

Tattoo-Studios dürfen ab sofort wieder öffnen. Das hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht am Donnerstag entschieden. Der 13. Senat hat mit seinem Beschluss die in der Corona-Verordnung des Landes angeordnete Schließung vorläufig außer Vollzug gesetzt.

„Der Senat hat einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz angenommen“, sagt Gerichtssprecherin Gunhild Becker. Daneben sei auch die Berufsfreiheit der Betreiber von Tattoo-Studios tangiert. Dabei habe der Senat angenommen, dass das Infektionsrisiko nicht anders sei, als bei anderen körpernahen Dienstleistungen, wie etwa Friseuren und Kosmetikern. Die erhöhten Infektionsgefahren könnten, so der Senat, hinreichend durch Hygienemaßnahmen vermindert werden.

Untersagung hat keinen sachlichen Grund

Auch sah der Senat keinen sachlichen Grund, der eine solche Ungleichbehandlung rechtfertigen könne. Insbesondere ergäben sich keine belastbaren Erkenntnisse dafür, dass das Coronavirus durch Blut oder Blutprodukte übertragbar sei. Weil die Regelung außer Vollzug und der Gerichtssbeschluss nicht mehr angreifbar ist, können Betreiber ihre Tattoo-Studios nun landesweit wieder öffnen.

Sofort öffnen, das wollte auch die Inhaberin von La Ligné in der Altstadt Hannovers. „Wir haben sehnsüchtig darauf gewartet, dass es losgeht“, sagt Maryam Saraeian. Denn in den letzten Tagen hätten sie viele Kundenanfragen erreicht. Nun haben sie den Laden pünktlich um zwei wieder geöffnet, um Termine zu machen. Auch Absperrungen für die Mindestabstände seien bereits installiert, sagt Saraeian. Ansonsten hielten sie sich an die Handlungsempfehlungen des Bundesverbandes Tattoo.

Von Alina Stillahn