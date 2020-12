Hannover

Sollen Tauben in Hannover tatsächlich gefüttert werden, um sie vor dem Verhungern zu bewahren, weil die Tiere wegen des Gastro-Lockdowns weniger Essenreste auf der Straße finden? Die Erlaubnis zum Füttern, die die Stadt zwei Tierschutzvereinen erteilt hat, entzweit die Gemüter. Etliche Leser haben der HAZ-Redaktion geschrieben – bei den meisten stößt das Vorgehen der Stadt auf Unverständnis.

HAZ-Leser reagieren entsetzt

„Hauseigentümer, Balkonbesitzer, Menschen, die ihr Schlafzimmer zu einem Innenhof haben und versuchen, bei offenem Fenster zu schlafen – sie alle dürften sich je nach Temperament wundern oder ärgern“, schreibt ein Leser. Ein Schildbürgerstreich sei das, meint ein anderer. „Jahrelang will die Stadt Hannover die Taubenplage auf niedrigem Niveau halten, gibt Geld zur Eindämmung aus – und nun sollen Tauben gefüttert werden, weil sie keine Nahrung finden? Was für ein Hohn!“, findet eine Leserin.

Anzeige

Tierschutzorganisationen sind an Stadt herangetreten

Die Stadt betont, dass die Fütterungserlaubnis streng reglementiert und bereits während des Lockdowns im Frühjahr erteilt worden sei. „Die Landestierschutzbeauftragte und etliche bundesweit organisierte Tierschutzorganisationen waren im Frühjahr an die Landeshauptstadt herangetreten und hatten sich ausdrücklich für eine solche Lockerung wie in vielen deutschen Städten ausgesprochen“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass die Zahl der Tauben an den Futterstellen nicht zugenommen habe.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für das Füttern gälten strenge Regeln. Nicht jeder Bürger dürfe einfach irgendwo Körner verstreuen, betont die Stadt. Zwei Tierschutzvereine seien damit beauftragt, auf bestimmten Plätzen Tauben zu füttern. „Dort dürfen die uns benannten Personen diejenigen Tauben füttern, die zu verhungern drohen“, sagt Möller.

Fütterungserlaubnis gilt bis 4. Januar

Die Vereinsmitglieder dürfen nur so viel Futter verstreuen, wie unbedingt nötig ist. Sie müssen warten, bis die Vögel alles aufgefressen haben, damit die Reste nicht Ratten anlocken. „Zum Ende der Corona-Pandemie muss das Füttern auf jeden Fall wieder nach und nach eingestellt werden“, sagt Möller. Derzeit gelte die Erlaubnis bis zum 4. Januar.

Von Andreas Schinkel