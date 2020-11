Teil-Lockdown: GOP hat drei offene Baustellen

Hannover

Das GOP hatte am Mittwoch Abend Premiere des Stücks „Zauberhaft“ – und erlebt eine Art Déjà-vu. Im März wurde das Programm „Bang Bang“ nach wenigen Abenden gestoppt, fünf Spieltage sind es diesmal vor dem Teil-Lockdown. Ebenfalls erneut als Erster betroffen ist der Salon Herbert Royal. Die Doppelshow des Satiresextetts am kommenden Montag muss ausfallen – und wird auf den 25. Januar verschoben.

Mitarbeiter in Kurzarbeit

Die GOP-Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit, die „Zauberhaft“-Künstler aus unterschiedlichen Nationen bleiben in der Stadt. Sie wohnen im frisch renovierten Künstlerhaus des GOP in Linden und können nach einem streng gegliederten Probenplan sogar auf der GOP-Bühne trainieren – bis auf den Zauberer Marko Karvo, der mit seiner Familie in Frankfurt lebt und nach Hause fährt. „Ich hoffe, dass wir Anfang Dezember weiterspielen können“, sagt GOP-Direktor Dennis Bohnecke, der auch eine Verlängerung der Show nach dem 10. Januar für denkbar hält. „Es hängt vom Nachfolgeprogramm ,Circus‘ ab und natürlich von der generellen Entwicklung.“

Anzeige

Wintervarieté und Kindermusical sollen nach Teil-Lockdown starten

Allerdings ist „Zauberhaft“ nicht die einzige Baustelle des GOP. Der nahende Winter ist für das Haus der stärkste Saisonabschnitt, neben der regulären Show im Georgspalast setzen Bohnecke und seine Mannschaft weitere Programm auf die Schiene. Das Kindermusical „Der Zauberer von Oz“ sollte nächste Woche starten, das Wintervarieté „Beethovens verschollenes Werk“ am 21. November in Herrenhausen. Beide sollen nun nach dem Lockdown anfangen, die Planungen und Gespräche laufen. Im GOP werden erst einmal E-Mails geschrieben – Benachrichtigungen an Kartenbesitzer mit der Möglichkeit, einen neuen Termin zu wählen oder gegen einen Gutschein zu tauschen.

Vieles ist wie im Frühjahr

Vieles ist wie im Frühjahr. Einen Unterschied hat Bohnecke aber doch ausgemacht. „Der Blick der Künstler war ein anderer. Im März war es wie ein Schock, aber wir haben alle gelernt, und diesmal waren die Künstler vorbereitet.“ Das Haus habe sich mit dem Hygienekonzept und ohne jegliche Zwischenfälle das Vertrauen des Publikums erarbeitet. „Aber wir wissen auch, dass die Schritte jetzt notwendig sind.“

Von Simon Benne