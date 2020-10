Hannover

Viele Freizeiteinrichtungen werden vom 2. November an für einen Monat geschlossen. Das haben Bund und Länder beschlossen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Eine Übersicht über Einrichtungen in Hannover:

Wie ist die Lage im Zoo?

Veranstaltungen wie Christmas Garden im Zoo wurden gestrichen. Über den gewöhnlichen Besuch herrscht noch Unklarheit. Quelle: Archiv

Anzeige

Ob der Zoo schließt oder geöffnet bleibt, ist noch nicht endgültig geklärt. „Wir warten auf einen Beschluss der Landesregierung und sind auf alles vorbereitet“, teilt eine Sprecherin mit. Nach HAZ-Informationen sollen aber auch die niedersächsischen Zoos im November nicht öffnen dürfen. Fest steht: Die vom 19. November bis zum 10. Januar vorgesehene Veranstaltung Christmas Garden im Zoo Hannover wurde aus dem Terminkalender gestrichen. Vorgesehen war, den Tierpark an mehreren Stationen adventlich zu beleuchten.

Was passiert in Sporteinrichtungen?

Ab dem 2. November müssen auch Sporteinrichtungen wie Fitnessstudios schließen. Insbesondere für kleine Betriebe bedeutet das einen erneuten Kampf ums Überleben. „Sich finanziell über Wasser halten zu können ist für viele Betreiber von Sportstätten ein Problem“, sagt Florian von Rücker, Geschäftsführer der Boulderhalle Beta. Erst im August sei eine bauliche Erweiterung der Kletterhalle fertig geworden. Kunden bekommen aber ihre Dauerkarten verlängert und bereits gebuchte Eintrittskarten erstattet. So auch im Escaladrome, der zweiten, großen Boulderhalle. Die Breitensportveranstaltung Fitness-Challenge, die für Anfang November geplant war, wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

Dürfen Bibliotheken öffnen?

Teilweise. Der Entwurf der neuen Landesverordnung sieht nach HAZ-Informationen vor, dass Bibliotheken geschlossen werden, „ausgenommen Bibliotheken und Büchereien der Hochschulen“. In den Einrichtungen herrschte am Donnerstag Ungewissheit. „Wir gehen davon aus, dass wir als wissenschaftliche Bildungseinrichtung geöffnet bleiben“, sagt Marita Simon, Sprecherin der Leibniz-Bibliothek. Sicher sei dies jedoch noch nicht. Für die Stadtbibliothek warte man noch die endgültige Verordnung des Landes ab, sagte eine Stadtsprecherin.

Bleiben die Museen geöffnet?

Das Landesmuseum in Hannover. Quelle: Archiv

Nach HAZ-Informationen sieht der Entwurf der neuen Landesverordnung die Schließung von Galerien und Museen vor. Während man sich im Wilhelm-Busch-Museum darauf einrichtet, dass die Pforten von Montag an geschlossen bleiben, warten Kestnergesellschaft, Sprengel-Museum und Kunstverein noch den endgültigen Text der Verordnung ab. Sie hoffen auf Gewissheit am Freitag. Die Schließungspläne stoßen in den Museen auf Unverständnis. „Es gibt kaum Einrichtungen, die die Einhaltung der Hygienevorschriften so gut gewährleisten können wie Museen“, sagt Thomas Schwark, der als Direktor für Historisches Museum, Museum August Kestner und das Museum Schloss Herrenhausen zuständig ist. „In den vergangenen Wochen haben sich Museen nicht als Infektionsherde erwiesen“, betont auch Katja Lembke, Direktorin des Landesmuseums. Ihr Haus werde am 31. Oktober auf jedem Fall noch öffnen.

Was planen Oper und Schauspiel?

Ab Montag sind alle Vorstellungen abgesagt: das Opernhaus in Hannover. Quelle: dpa

Bis einschließlich Sonntag wird an den Staatstheatern regulär gespielt, ab Montag sind alle Vorstellungen bis zum 30. November abgesagt. Bereits erworbene Tickets können zurückgegeben werden. Anders als im Frühjahr kann in den Häusern aber weiter geprobt werden, um den Spielbetrieb im Dezember vorzubereiten. Außerdem soll es neue Streaming-Angebote geben. Die Staatsoper etwa will dafür „Carmen“ und die für November geplante Ballett-Produktion „Rastlos“ aufzeichnen. Auch die freien Theater der Stadt können keine Vorstellungen zeigen: Im November fallen nun fast 60 Aufführungen aus.

Müssen die Herrenhäuser Gärten schließen?

Großer Garten und Berggarten bleiben für den regulären Besucherbetrieb geöffnet. Auch eine Fotoausstellung, die ab dem 30. Oktober im Berggarten zu sehen sein soll, wird nach Angaben von Herrenhausen-Sprecherin Anja Kestennus wie geplant starten. Auf Adventsstimmung in Herrenhausen müssen die Besucher indes verzichten: Die Veranstalter haben den Weihnachtsmarkt Winterzauber abgesagt, der vom 5. bis 8. November im Schlosshof geplant war. Ab 1. November gelten in den Gärten die Winteröffnungszeiten. Großer Garten und Berggarten schließen um 16.30 Uhr, letzter Einlass ist um 15.30 Uhr. Grotte und Schauhäuser sind bis 16 Uhr zugänglich. Der Eintritt für den Berggarten kostet ganzjährig 3,50 Euro; die Eintrittspreise im Großen Garten betragen im Winter 6 statt 8 Euro.

Was passiert mit Konzerten?

Im Stream zu sehen: die NDR-Radiophilharmonie. Quelle: Franson

Der Veranstalter Hannover Concerts hatte ohnehin alle ursprünglich für November geplanten Veranstaltungen im Theater am Aegi, in der Swiss-Life-Hall, der ZAG Arena und weiteren Orten verschoben oder abgesagt. Klassik-Veranstalter Pro Musica hatte bereits die Konzerte im Kuppelsaal abgesagt, nun sind auch die Konzerte im Funkhaus betroffen, unter anderem der Auftritt des Pianisten Igor Levit. Die NDR Radiophilharmonie hat auch Konzerte mit dem Trompeter Nils Wülker am Freitag, 30. Oktober, um 17 Uhr und um 21 Uhr abgesagt. Das Konzert um 21 Uhr wird aber auf der Website des Orchesters als Stream übertragen. Im November sind alle Konzerte abgesagt.

Finden Kabarett und Vorträge statt?

Auch die meisten Vorträge fallen aus. Unter anderem werden die Veranstaltungen der Goethe-Gesellschaft in der Neustädter Kirche verschoben, darunter die für den 2. November geplante Lesung von Peter Sloterdijk. Der Raschplatz-Pavillon schließt seine Pforten bis zum 30. November, Tickets behalten ihre Gültigkeit, wenn Veranstaltungen nachgeholt werden. Auch alle im November geplanten Veranstaltungen von Desimos Spezialclub mit Livegästen im Lindener Apollokino und im Pavillon sind abgesagt worden – darunter der Auftritt von Sascha Korf am 2. November (verlegt auf 8. Dezember) und von Zauberer Wolfgang Moser am 25. November (noch kein neuer Termin). Stattdessen sind Shows im interaktiven Livestream geplant, zunächst am 17. November mit Matthias Brodowy und dem Team von Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie. Am 24. November tritt Mirja Regensburg im Livestream auf.

Geht die Arbeit der VHS weiter?

Der Betrieb der Volkshochschule soll fortgesetzt werden, nur im Bereich Ernährung und Kochen würden keine Kurse mehr angeboten, sagt eine Sprecherin der Stadt. Sollte die neue Verordnung den Präsenzbetrieb beschränken, würde das Online-Angebot weiter ausgebaut.

Von Stefan Arndt, Simon Benne, Juliane Kaune, Thea Schmidt, Marco Seng und Bernd Haase