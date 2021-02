Hannover

Was für ein Kundenservice: Da wird eine Telefonleitung zerstört, die gerade in Corona-Lockdown-Zeiten besonders wichtig ist, weil darüber auch der Datenverkehr zum Beispiel für Homeschooling und fürs Homeoffice läuft. Und was macht das Telefonunternehmen, das seine Kunden, wie andere auch, gern in der Warteschleife hängen lässt? Fast nichts. Immerhin gibt es Telefonkarten, die natürlich wegen des nötigen Datenverkehrs vorne und hinten nicht reichen. Und die dann über die Hürde der Warteschleife immer und immer wieder aufgeladen werden.

Und sonst? Nichts. Ach, doch: Es gibt Ausreden. Ausreden, warum das Kabel erst einmal nicht repariert werden kann. Erst ist es das schlechte Wetter, was zumindest im Dezember doch recht gut für Bauarbeiten war. Dann eine angeblich fehlende Genehmigung der Stadt, aber auch das scheint nicht zu stimmen. Falls weitere Ausreden nötig sind, hier eine kleine Auswahl: „Neulich war Dauerfrost, der Boden ist noch lang tiefgefroren, da kommt man mit keinem Bagger rein.“ Oder: „Wir sind für das Problem gar nicht verantwortlich, da müssen sie woanders anrufen.“ Oder: „Nein, die Baustelle ist jetzt geschlossen, die Straße kann nicht schon wieder gesperrt werden, hier gab es lange genug Verkehrsprobleme.“ Ihnen fällt sicher noch etwas ein.

Von Mathias Klein