Das 60-jährige Bestehen der hannoverschen Telefonseelsorge der Landeskirche Hannover verpasst Christian Voigtmann nur knapp. Im kommenden Jahr ist es so weit – der Pastor geht allerdings jetzt in den Ruhestand und übergibt den Stab an Kerstin Häusler. Die Pastorin teilt sich derzeit noch einen Pfarrstelle in Linden-Mitte mit ihrem Mann. Nun tritt sie dort kürzer, um sich der Telefonseelsorge zu widmen.

Hilfe im Chat

Seit elf Jahren ist Voigtmann dabei, „und allein in dieser Zeit hat sich hier jede Menge verändert.“ Der 65-Jährige spielt auf die technischen Möglichkeiten an, die sich im Laufe der nun fast sechs Jahrzehnte immer weiterentwickelt haben. „Die Möglichkeit, mit uns per Chat oder Mail in Kontakt zu treten, wird sehr gut angenommen“, berichtet er. Die Hemmschwelle, manche Dinge auszusprechen, sei einfach höher, wenn man reale Personen am anderen Ende der Leitung habe, ergänzt Nachfolgerin Häusler. „Vor allem ganz schwerwiegende Ereignisse wie sexuelle Gewalt oder Misshandlungen können die Menschen leichter in Schriftform in Worte fassen“, sagt die 43-Jährige.

Gewalt ist allerdings nicht der Schwerpunkt der Probleme, wegen der sich die „Kunden“, wie Voigtmann sagt, an die Kontaktstelle wenden. „Für viele geht es um Einsamkeit, sie möchten mit jemandem sprechen. „Aber auch Depression, Arbeitslosigkeit, Krankheit oder psychische Probleme spielen in den Telefonaten eine große Rolle“, erklärt er. Mit der Corona-Pandemie habe es zunächst einen raschen Anstieg der Anrufe gegeben. „Wer vorher schon einsam war, ist es seit Corona erst recht“, sagt der Pastor.

Ehrenamtlicher Einsatz rund um die Uhr

Gut 100 Ehrenamtliche sind in einem Vier-Schicht-System 24 Stunden an jedem Tag der Woche für Menschen mit Sorgen und Ängsten im Einsatz. Rund 13.000 Kontakte verzeichnet die Einrichtung im Jahr, bis Ende Juli haben bereits 9000 Menschen beim Team von Voigtmann und Häusler angerufen, dazu kommen 400 Mails und 300 Chatverläufe. Aber nicht nur die Hilfe ist gefragt, auch die Helfer stehen Schlange. „Für die interne Ausbildung haben wir in diesem Jahr mehr Interessenten als Plätze“, sagt Häusler.

Die Ehrenamtlichen werden akribisch geschult. Schließlich müssten sie später auf die unterschiedlichsten Situationen ruhig und souverän eingehen können, „ohne die Themen dann mit nach Hause zu nehmen“, betont die Pastorin. Selbsterfahrung spielt bei der Ausbildung eine Rolle, genau wie Gesprächsführung und inhaltliche Kenntnisse etwa in den Bereichen Medizin oder Psychologie. Es gibt Hospitanzen und Supervisionen sowie begleitete Probeläufe, bevor ein Aspirant allein ans Telefon darf und den Anrufern mit empathischer Distanz begegnen kann.

Die Jugend sorgt sich digital

Schräge Typen gebe es hin und wieder auch, sagt Voigtmann. Solche, die das Telefon anders nutzten als geplant. Aber auch gegen diese Klientel oder gegen Jugendliche, die sich Späße erlauben, hilft mittlerweile die Technik: Die Anrufer werden schlicht gesperrt. Wobei Jugendliche heute meist nicht mehr zum Quatschmachen anrufen, sondern sich durchaus mit ernsten Problemen melden – allerdings öfter auf digitalem Weg.

Die meisten Hilfesuchenden, die zum Telefonhörer greifen, sind 40 Jahre und älter. „Und viele sind richtig erstaunt, wenn sie merken, dass da ein echter Mensch in der Leitung ist. Einer, der zuhört“, sagt Häusler. Die Corona-Krise hätten in den letzten Monaten viele als Aufhänger genutzt, um den Mut aufzubringen, die Nummer überhaupt zu wählen, meint Voigtmann. „Das echte Problem kommt dann aber schnell an die Oberfläche, eines, das längst vor dem Virus da war.“

Voigtmann fällt es nicht leicht, die Seelsorge und die vielen Ehrenamtlichen zurückzulassen. Aber Ruhe im Ruhestand strebt er nicht an. Der Pastor ist auch systemischer Familientherapeut und bildet zudem Trauerbegleiter aus. Ein Aufgabenfeld, das vermutlich auch nie überflüssig werden wird.

Die Telefonseelsorge ist ein ökumenisches Beratungsangebot der Landeskirche. Sie ist unter den Nummern (08 00) 1 11 01 11 und (0800) 1 11 02 22 kostenfrei und rund um die Uhr für ein vertrauliches Gespräch zu erreichen.

Von Susanna Bauch