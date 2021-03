Hannover

Die Beschäftigten des Telekommunikationsausrüsters DZS in Hannover bangen um ihre Arbeitsplätze. Nach Angaben der Industriegewerkschaft Metall hat das Unternehmen der Belegschaft mitgeteilt, dass der Standort in Vahrenwald „in seiner jetzigen Form“ zum Jahresende geschlossen werden solle. 95 von 114 Jobs seien dadurch bedroht.

Die IG Metall kritisierte diese Ankündigung scharf. Die geplante Schließung sei „bar jeder ökonomischen Vernunft“, sagte der Gewerkschaftssekretär Thadeus Mainka. DZS produziere in Hannover technische Lösungen für den Breitbandausbau und habe gut gefüllte Auftragsbücher. Die Firma habe es versäumt, in neue Produktionsanlagen und die weitere Entwicklung von Produkten zu investieren. „Diese falschen unternehmerischen Entscheidungen in der Vergangenheit führen jetzt zu Schließungsabsichten.“

Der Standort in Hannover war Anfang 2020 vom amerikanischen DZS-Konzern übernommen worden. Bis dahin hatte das hiesige Unternehmen den Namen Keyline. Ursprünglich geht es auf die Firma Hackethal-Draht zurück. „Diese Schließung bedroht damit auch einen Teil hannoverscher Industriegeschichte“, sagte Mainka.

Weiterhin in Hannover vertreten

Die DZS-Zentrale in den Vereinigten Staaten bestätigte, dass die Produktion von Hannover an andere Fertigungsstandorte verlegt werde – nannte aber keine Details. Die Entscheidung des Managements sei auf „globale organisatorische Erfordernisse des Unternehmens“ zurückzuführen, um die Abläufe zu straffen und die Effizienz bei allen DZS-Standorten und Betrieben weltweit zu maximieren. Der Konzern betonte, dass die Produktionsmitarbeiter in Hannover „hervorragend“ seien.

Es werde auch künftig eine Niederlassung in Hannover geben, die für „Vertrieb, Support sowie Forschung und Entwicklung“ zuständig sei, erklärte das Unternehmen. Die Frage, wie viele Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren, wollte DZS nicht beantworten.

Kundgebung vor dem Werkstor geplant

Die IG Metall hat die hannoverschen DZS-Beschäftigten für Dienstag zu einem Warnstreik aufgerufen, der mit der laufenden Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie zusammenhängt. Von 11 Uhr an soll es eine Kundgebung vor dem Werkstor an der Wohlenbergstraße geben. Im Anschluss sollen die Beschäftigten an einem wegen des Tarifkonflikts geplanten Autokorso teilnehmen. DZS müsse die Entscheidung überdenken, sagte Mainka. Wenn dies nicht gelinge, wolle die Gewerkschaft zumindest angemessene Abfindungen für die Beschäftigten erstreiten.

Von Yannick von Eisenhart Rothe