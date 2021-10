Hannover

Erst kam die Sanierung des Verwaltungsbaus, dann die Schul-Erweiterung: Um das Gymnasium Tellkampfschule, Baujahr 1956, am Maschsee fit zu machen für G9, nimmt die Stadt Hannover etwa 16 Millionen Euro in die Hand. Rund fünf Millionen Euro sind für die Sanierung des Verwaltungstraktes und die Barrierefreiheit des Haupteingangs bereits verbaut worden. Seit November 2020 wird an der Erweiterung gebaut, und die feierte am Dienstag einen Meilenstein: Der Rohbau ist fertig, ab jetzt gehts an die Inneneinrichtung. Im Sommer 2022 soll alles fertig sein.

„Die Erweiterung ist wegen der Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren und wegen der sich fortlaufend ändernden Anforderungen an die räumliche Gestaltung der Schulen erforderlich. Deshalb bauen wir an vielen hannoverschen Schulen“, sagte OB Belit Onay, der sich am Dienstag ein persönliches Bild von den Bauarbeiten gemacht hatte. „Investitionen in Schulen sind Investitionen in die Zukunft.“ Alle Standards seien berücksichtigt, die Ökologie etwa durch Solarstrom, Begrünung des Flachdachs, Nisthilfen, die Inklusion, die Raumstandards, „das volle Programm“, so der OB.

„Räume sind innovativ und kreativ“

Schulleiterin Katharina Badenhof erinnerte an den langen Atem, den Schule und die rund 850 Schüler haben mussten, damit es zu dieser Erweiterung und Sanierung kommen konnte. „Die Planungen für G9 haben viel Zeit in Anspruch genommen, und die Container-Situation ist nicht einfach, sie hat sich aber bewährt.“ Sechs Container stehen zur Überbrückung auf dem Schulgelände.

Luftig: Die Räume im Neubau erreichen Schüler und Lehrer über eine offene Lernlandschaft vom Foyer bis ins zweite Obergeschoss und eine breite Treppe. Quelle: Behrens

Im Verwaltungstrakt hatte es sogar so starken Schimmelbefall gegeben, sodass einige Räume wegen möglicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen gesperrt werden mussten – Schnee von gestern, der Verwaltungstrakt ist seit April des Jahres fertig und bezogen. „Die Räume, die wir jetzt noch kriegen, sind durch die geplanten Lernlandschaften innovativ, kreativ und kindgerecht“, sagte Badenhof. Die Nachhaltigkeit, von der OB Belit Onay gesprochen habe, sei leider noch nicht überall selbstverständlich, deshalb werde dieser Neubau ein Paradebeispiel dafür sein.

Nur ein kleiner Fußabdruck im Schulpark

Das nach Plänen der SEP Architekten aus Hannover gestaltete Haus bekommt ein helles Sichtmauerwerk und große, quadratische Fenster. Es steht im südlichen Grundstücksbereich der Schule, der kompakte, viergeschossige Baukörper steht als Einzelbau zwischen Aula und „Schulwäldchen“ hin zu den Sport- und Spielflächen. „Wir haben ein kompaktes Gebäude gewählt, damit wir einen möglichst kleinen Fußabdruck im Park hinterlassen“, so Architekt Martin Bockelmann. Der Bau füge sich gut in den Park ein, meinte er.

Die Raumaufteilung: Im Erdgeschoss ist die Biologie beheimatet, in den beiden Obergeschossen insgesamt acht Lernräume mit den dazugehörigen Räumen, in denen individuelle Begabungen der Schüler gefördert werden, die Schulbibliothek und eine Lehrküche für Kinder mit besonderem Förderbedarf. „Im Untergeschoss befinden sich dann Archiv- und Lagerflächen, die Sanitäranlagen und die Gebäudetechnik“, so Martin Bockelmann.

Erweiterung: Das Gymnasium Tellkampfschule gegenüber dem Maschsee in der Südstadt bekommt auf 2000 Quadratmetern mehr Raumfläche für den Unterricht. Quelle: Christian Behrens

Spiel- und Sportflächen werden neu angeordnet

Die einzelnen Räume im Neubau erreichen Schüler und Lehrer über eine offene Lernlandschaft, die sich vom Foyer im Erdgeschoss über breite Treppen bis ins zweite OG erstreckt – dort gibt es zudem ein Glaspanoramafenster. Die Freiflächen werden im Zusammenhang mit dem Neubau zu einem späteren Zeitpunkt neu geordnet, dazu zählen dann auch Weitsprunganlage, ein Feld für Beachvolleyball und eine 100-Meter-Laufbahn. Südlich vom Neubau ist außerdem ein Schulgarten und Platz für eine Freiluftklasse vorgesehen.

