Hannover

Von Bäumen umsäumte breite Flaniermeilen mit Bänken für Fußgänger, Vorrang für Radfahrer, Autos, die möglichst im Parkhaus und nicht mehr am Straßenrand abgestellt werden, und ein generelles Tempolimit von 20 Stundenkilometer auf einer deutlich verengten Fahrbahn – was wie eine grüne Zukunftsvision klingt, soll in der Schmiedestraße in Hannovers Altstadt schon vom nächsten Jahr an Realität werden. Dann soll der Umbau der Straße beginnen, der zu einem Vorbild für die ganze Innenstadt werden könnte.

Hannovers Verkehrssituation war eines der beherrschenden Wahlkampfthemen bei der zurückliegenden Oberbürgermeisterwahl. Fast alle Kandidaten wollten den Autoverkehr in der Innenstadt zurückdrängen und mehr Platz für Fahrräder schaffen. Der designierte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), der Hannovers Innenstadt bis 2030 ganz autofrei haben möchte, hatte die Schmiedestraße konkret als Beispiel dafür genannt, wie eine Verkehrswende in der City gestaltet werden könne: Gegenüber der HAZ hatte Onay eine Teilsperrung der Schmiedestraße angeregt, um die Altstadt besser an die Innenstadt anzubinden.

Erneuerung soll 2022 abgeschlossen sein

Die Pläne der Stadt für den Umbau des Abschnitts zwischen Marstall und Seilwinderstraße im nächsten Jahr sehen zunächst vor, den Fußgängern mehr Platz einzuräumen. Die Fahrbahn soll schmaler werden und nur noch 4,90 Meter breit sein, bislang sind es 5,90 Meter. Autofahrer können Fahrradfahrer dann nur noch überholen, wenn es keinen Gegenverkehr gibt – wobei ein Überholvorgang bei einem Tempolimit von 20 Stundenkilometern ohnehin nur wenig Sinn ergibt.

So soll die neue Schmiedestraße aussehen Der Gehweg soll teils bis auf zehn Meter verbreitet werden. Damit Behinderte die Straße barrierefrei nutzen können, wird ein mindestens zwei Meter breites Laufband entlang der Straße und zu den jeweiligen Eingängen und Parkplätzen aus Natursteinplatten verlegt.

soll teils bis auf zehn Meter verbreitet werden. Damit Behinderte die barrierefrei nutzen können, wird ein mindestens zwei Meter breites Laufband entlang der und zu den jeweiligen Eingängen und aus Natursteinplatten verlegt. Auto- und Radfahrer sollen die Fahrbahn gleichberechtigt nutzen, Überholen ist nur möglich, wenn kein Gegenverkehr vorhanden ist.

sollen die gleichberechtigt nutzen, Überholen ist nur möglich, wenn kein Gegenverkehr vorhanden ist. Generell gilt Tempo 20.

Tempo 20. Die Fahrbahn wird auf 4,90 Meter verengt.

wird auf 4,90 Meter verengt. 17 Bäume werden aufgestellt, 100 Fahrradbügel werden installiert.

werden aufgestellt, 100 Fahrradbügel werden installiert. Die Zahl der allgemeinen Parkplätze sinkt von 45 auf zehn.

Statt 45 nur noch zehn Stellplätze für Autos

Statt der bislang 45 Parkplätze am Straßenrand soll es nur noch zehn Kurzzeitparkplätze geben, dazu allerdings sieben Plätze für Taxis, drei Behindertenplätze und zwei Stellplätze für den Lieferverkehr. Außerdem sind 100 Fahrradbügel vorgesehen und ein Halteplatz für Reisebusse in Höhe des Hanns-Lilje-Platzes. Den Parkplatz für Busse wünscht sich die Citygemeinschaft, weil sich zusehends mehr auswärtige Touristen das Alte Rathaus und die Marktkirche in Hannover anschauen wollen. Bei den Kommunalpolitikern im Bezirksrat Mitte stößt der Vorschlag aber auf Widerstand: Die Busse könnten stattdessen am Landtag parken oder auf dem derzeitigen Pkw-Parkplatz auf dem Hanns-Lilje-Platz, heißt es.

Grüne wollen Einbahnstraßenregelung

Einig sind sich die Politiker im Bezirksrat, dass die Schmiedestraße optisch aufgewertet werden soll. Über das Wie gehen die Meinungen aber auseinander. Den Grünen gehen die Pläne noch nicht weit genug: Julia Stock wünscht sich in der Straße gar keine allgemeinen Parkplätze mehr. Autofahrer sollten ihre Fahrzeuge lieber im Parkhaus abstellen. Behindertenparkplätze müsste es aber weiterhin geben. Die Grünen-Politikerin plädiert dafür, die Schmiedestraße zur Einbahnstraße zu machen. Wenn man langfristig eine autofreie Innenstadt wolle, müsse man die Straße jetzt schon radikaler in diese Richtung umbauen.

Hier verläuft die Schmiedestraße

Stadt warnt vor langen Umwegen für Autofahrer

Der Stadtplaner hält dagegen, dass die Autofahrer dann lange Umwege über die Goseriede und Otto-Brenner-Straße in Kauf nehmen müssen. Ähnlich argumentiert Michael Sandow ( SPD): Das sei auch nicht im Sinne des Umweltschutzes.

Der FDP andererseits gehen die Pläne zu weit: Solange es an der Schmiedestraße ein Kaufhaus und andere Geschäfte gebe, müsse man auch dem Lieferverkehr Raum geben, sagt Wilfried Engelke. Die Liberalen plädieren für einen abgetrennten Radweg. Die SPD hat noch intern reichlich Diskussionsbedarf und hat das Projekt in die Fraktion gezogen.

Rund 2,15 Millionen Euro soll der Umbau kosten. Im nächsten Jahr soll zunächst die Erneuerung der unterirdischen Leitungen beginnen, dann der Straßenbau. Bis 2022 soll die Straße fertig sein.

Lesen Sie auch

Von Saskia Döhner