Eine weitere zentrale Straße in Hannover wird zum Problemfall: Der Bremer Damm, also die Strecke zwischen dem Königsworther Platz und dem Westschnellweg, ist so marode, dass dort derzeit nur Tempo 60 gefahren werden darf. Bislang waren dort 80 Stundenkilometer erlaubt. „Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme, denn in der Fahrbahn befinden sich Löcher, die platzen könnten, wenn dort Wasser eindringt und es dann friert“, sagt Gesa Temminghoff von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Bereits im Sommer hatte das Land erste Maßnahmen wegen der Schäden auf der Landesstraße 190, so der offizielle Name des Bremer Damms, eingeleitet. „Im Sommer wurde das Tempo auf der Strecke in beiden Richtungen bereits auf 70 reduziert, seit Ende November gilt jetzt das Tempolimit von 60 Stundenkilometern“, sagt Temminghoff.

Sanierung des Bremer Damms für 2021/22 geplant

Pendler und andere Autofahrer, die diese Strecke regelmäßig nutzen, müssen sich darauf einstellen, dass die Tempobegrenzung lange gilt. Denn noch ist unklar, wann der Bremer Damm saniert werden wird. „Es gibt Pläne, dass es 2021/22 so weit sein könnte, aber sicher ist das noch nicht“, sagt die Sprecherin der Landesbehörde. Der Bremer Damm ist eine stark befahrene Straße, eine Sperrung wegen der Sanierung der Strecke würde umfangreiche Umleitungsmaßnahmen erforderlich machen. „Wir sind dazu in Gesprächen mit der Landeshauptstadt“, sagt Temminghoff.

Wie teuer die Sanierungskosten sein werden, ist ebenfalls noch unklar. „Auf der Strecke befinden sich mehrere Brücken. Es liegt noch keine Entscheidung vor, ob diese Bauwerke ebenfalls saniert werden müssen, deshalb lässt sich über die Baukosten für den Bremer Damm derzeit keine Aussage treffen“, heißt es von der Landesbehörde.

Sanierung des Westschnellwegs beginnt in diesem Jahr

Ursprüngliche Pläne, die Sanierung des Bremer Damms zeitgleich mitder in diesem Jahr beginnenden Sanierung des Westschnellwegs anzugehen, waren von den Planer schnell wieder verworfen worden. Die Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Königsworther Platz und den Westschnellweg wären dann zu groß geworden.

