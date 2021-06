Hannover

Zweimal hat die Autobahnverwaltung im vergangenen Jahr mit Tempobaustellen auf der Autobahn 2 bei Hannover experimentiert – jetzt kommt der dritte Versuch. Diesmal soll in 57 Stunden geschafft werden, was sonst 21 Tage dauert. Der Preis ist allerdings eine Vollsperrung am letzten Wochenende vor den Sommerferien.

Vom 16. bis 19. Juli wird die Fahrtrichtung Osten zwischen der Auffahrt Bothfeld und dem Parkplatz Varrelheide gesperrt. Der Abschnitt ist nur gut drei Kilometer lang – trotzdem ist mit erheblichen Staus zu rechnen, denn in Nordrhein-Westfalen haben dann gerade die Sommerferien begonnen.

Es wird rund um die Uhr gearbeitet

Das Prinzip der Tempobaustellen ist einfach: Bei normalen Autobahnbauarbeiten werden nur einzelne Spuren gesperrt. Weil der Verkehr dann auf die Gegenfahrbahn umgeleitet wird, sind sehr aufwendige Sicherungsmaßnahmen nötig, die etliche Tage Vorbereitung benötigen. Außerdem muss meist die Autobahndecke in mehreren Abschnitten aufgefräst und neu aufgetragen werden.

All diesen Aufwand erspart sich die Verwaltung bei Schnellbaustellen – allerdings zum Preis der Vollsperrung. Zudem muss die Logistik perfekt vorbereitet sein. Gearbeitet wird rund um die Uhr, jede Asphaltlieferung muss minutiös genau eintreffen, ein Reservemaschinenpark muss bereitstehen. Denn wenn eine Maschine ausfällt, gerät der gesamte Zeitplan ins Wanken.

Tempobaustelle braucht Vorbedingungen

Tempobaustellen funktionieren nach Angaben des Landes nur dort, wo erstens ausreichend Kies- und Asphaltwerke in unmittelbarer Nähe und zweitens genug Ausweichstrecken für den Verkehr vorhanden sind. Der Umleitungsverkehr wird an dem langen Sperrungswochenende weiträumig um die Baustelle herumgeführt: im Norden über die Autobahn 352 und die Autobahn 7, im Süden über die Bundesstraße 65 und das Schnellwegsystem. Trotzdem dürfte es sowohl im Raum Langenhagen als auch in Hannover-Bothfeld zu erheblichen Behinderungen kommen.

Im Mai 2020 hatten die Baustellenmanager für die erste A-2-Tempobaustelle bei Hannover noch 88 Stunden für 3,6 Kilometer benötigt. Im September ging es beim zweiten Experiment bereits in knapp weniger als 60 Stunden – da war das Straßenstück bei Garbsen aber auch nur etwa zwei Kilometer lang. Jetzt soll das dritte Experiment zeigen, ob auch mehr als drei Kilometer in weniger als 60 Stunden zu bewältigen sind.

Ab Montag Arbeiten im Kreuz Buchholz

Arbeiten auf Autobahn 37 und Autobahn 2 ab Montag: Zwei Wochen lang kommt es von diesem Montag, 14. Juni, an im Bereich des Autobahnkreuzes Hannover-Buchholz zu teils erheblichen Behinderungen. Betroffen sind Fahrspuren der Autobahn 37 und der Autobahn 2 im Kreuz. Dafür sind wechselnde Teilsperrungen vorgesehen. Der Verkehr kann immer fließen, aber es dürfte zu teils erheblichen Behinderungen kommen.

Von Conrad von Meding