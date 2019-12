Hannover

Die Polizei Hannover hat am Mittwochmorgen im Berufsverkehr Tempokontrollen auf dem Bremer Damm in Richtung Westschnellweg durchgeführt. Dabei konzentrierten sich die Beamten ausschließlich auf die Autofahrer, die deutlich zu schnell unterwegs waren. Die erschreckende Bilanz: In gerade einmal zweieinhalb Stunden stoppten die Ermittler 23 Menschen, die jetzt alle einen Monat lang ihren Führerschein abgeben müssen.

Die Spezielle Verfügungseinheit ( SVE) hatte sich zwischen 8.30 und 11 Uhr am Bremer Damm in Stellung gebracht. „Sie haben dabei nur Verkehrsteilnehmer angehalten, die die erlaubten 60 Stundenkilometer um mehr als 41 km/h überschritten hatten“, sagt Behördensprecher Mirco Nowak. Insgesamt 23 Fahrer müssen neben dem einmonatigen Autofahrverbot mit Bußgeldern von mindestens 160 Euro und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Nissan doppelt so schnell wie erlaubt

Der Spitzenreiter im negativen Sinne war ein 58-jähriger Mann, der in seinem Nissan mit Tempo 120 in Richtung Schwanenburgkreuzung unterwegs war – und damit doppelt so schnell wie erlaubt. Er wird seinen Wagen laut Nowak für einen Monat stehen lassen müssen, bekommt zwei Punkte in Flensburg und hat darüber hinaus 240 Euro zu zahlen.

Hätten die Polizisten der SVE ganz penibel auf die Einhaltung von Tempo 60 geachtet, wären sie mit der Arbeit wahrscheinlich sogar gar nicht mehr hinterher gekommen. Behördensprecher Nowak: „Insgesamt beobachteten die Beamten, dass sich nur eine überschaubare Zahl der Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit gehalten hat.“

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling