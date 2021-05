Hannover

Der Bund der Steuerzahler und die CDU im Rat wollen die monatelangen Wartezeiten in hannoverschen Ämtern nicht länger hinnehmen. „Die Stadtspitze muss alle Hebel in Bewegung setzen, damit das Kerngeschäft einer Stadtverwaltung läuft“, sagt Jan Vermöhlen, Haushaltsreferent beim Bund der Steuerzahler Niedersachsen-Bremen. Die CDU fordert, Stadtbeschäftigte aus anderen Abteilungen in die Bürgerämter abzuordnen. „Ich erwarte, dass die Stadt alle Möglichkeiten ausschöpft“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel.

Schleppende Terminreservierung

Wer derzeit einen Personalausweis oder Reisepass beantragen will, muss sich gedulden. Die frühesten Termine in Hannovers Bürgerämtern waren bis vor kurzem erst in der zweiten Julihälfte zu haben. Bei einer Stichprobe der HAZ am Montag funktionierte die Onlineterminvergabe nur schleppend, teilweise wurden Fehlermeldungen angezeigt. Immerhin war ein Termin im Bürgeramt Aegi am 30.Juni zu bekommen. Probleme mit langen Wartezeiten gab es kürzlich auch in der Kfz-Zulassungstelle, die wegen Corona-Infektionen von Mitarbeitern zeitweise schließen musste.

Kein Anrecht auf Fristen

Grundsätzlich haben Bürger kein Anrecht darauf, dass ihre Behördenangelegenheiten innerhalb einer bestimmten Frist erledigt werden. „Wie zeitnah ein Terminangebot zur Antragstellung unterbreitet werden muss, ist durch das Pass- und Personalausweisgesetz nicht bestimmt“, teilt die Kommunalaufsicht, eine Behörde des niedersächsischen Innenministeriums mit. Da kein Rechtsverstoß vorliege, könne die Kommunalaufsicht auch nicht eingreifen, heißt es weiter.

Die Stadt hat angekündigt, mehrere zusätzliche Mitarbeiter einzustellen, um den Bearbeitungsstau zu beheben. Auch will sie mehr Serviceleistungen digital anbieten, künftig etwa das Genehmigen von Bauanträgen.

Das können Bürger schon am Rechner erledigen:

Bisher können Bürger folgende Angelegenheiten am heimischen Rechner erledigen: Bewohnerparkausweise, Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse beantragen, eine Gewerbezentralregisterauskunft einholen, standesamtliche Urkunden anfordern und die Zulassung eines Kraftfahrzeugs beantragen.

Bis Ende 2022 müssen Rathäuser digital werden

Für den Bund der Steuerzahler ist das nicht genug. „Die Corona-Krise deckt schonungslos auf, was die Verwaltung bei der Digitalisierung verschlafen hat“, sagt Haushaltsreferent Vermöhlen. Er erinnert daran, dass das Onlinezugangsgesetz des Bundes (OZG) die Verwaltungen verpflichtet, bis Ende 2022 ihren Bürgerservice in weitem Umfang online anzubieten.

Motivationsprobleme bei Mitarbeitern?

Die CDU im Rat meint, dass der Arbeitsstau in den Ämtern nicht allein durch Digitalisierung zu beheben sei, jedenfalls nicht kurzfristig – es brauche auch mehr Mitarbeiter. Möglicherweise gebe es an manchen Stellen ein Motivationsproblem. „Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sollte sich dem annehmen“, sagt Seidel.

Die SPD stellt sich vor die Stadtmitarbeiter und meint, dass der Engpass vor allem der Corona-Krise geschuldet sei. „Onlinetermine können einfach nicht mehr so eng getaktet werden, dass Menschen ein paar Minuten im Wartezimmer Platz nehmen“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Die Grünen sind ratlos, die FDP meint, dass viele Stadtmitarbeiter den Kundenkontakt aus Angst vor Ansteckung scheuen und lieber ins Homeoffice gehen. „Die Stadtmitarbeiter an den Schaltern sollten zügig gegen Corona geimpft werden“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

