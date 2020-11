Hannover

Obwohl seit zwei Wochen schärfere Corona-Vorgaben gelten und Freizeit- und Sportvereine größtenteils geschlossen sind, wächst die Zahl der Neuinfektionen weiter rasant. Am Montag ziehen die Ministerpräsidenten der Länder und die Bundeskanzlerin eine Bilanz, wie die Maßnahmen gewirkt haben. Der Rolle der Schulen kommt dabei eine besondere Rolle zu.

Zwar sind im Teil-Lockdown Theater und Kinos derzeit geschlossen. Das heißt aber nicht, dass es in Hannover keine Kulturvorstellungen mehr gibt. Die Aufführungen werden ins Internet verlagert. Das ist diese Woche in Hannover los:

Die Neuen Rechten sind fit und durchtrainiert

Neonazis – hier Teilnehmer einer Demonstration unter Polizeibegleitung in Leipzig – entsprechen längst nicht mehr dem Bild vom tumben Biertrinker, sagt Autor Robert Claus. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Im Literarischen Salon geht es in dieser Woche um die Neuen Rechten. Das Bild vom versoffenen Skinhead aus dem Osten mit Bierbauch sei längst überholt, sagt Autor Robert Claus, der am Montag, 16. November, von 20 Uhr an mit Ronny Blaschke im Literarischen Salon diskutiert. Zuschauer können das Gespräch bei Youtube verfolgen. Tickets braucht man dafür nicht, aber Spenden sind herzlich willkommen. Für sein Buch „Ihr Kampf“ und das Projekt „Vollkontakt“ hat sich Claus bei professionell aufgezogenen „Fight Nights“ umgeguckt. Dort trifft sich inzwischen die Szene aus Neonazis, Hooligans und Rechtsrockbands. Speziell untersucht hat er dabei die Verbindungen der extremen Rechten zu Kampfsport und Selbstverteidigung.

Desimo zaubert im Netz

Zaubert selbst: Detlef Simon alias Desimo. Quelle: Mark Bode

Entertainment, Gespräch, Interaktion und Überraschung verspricht Desimo am Dienstag, 17. November ab 20.15 Uhr im Desimo-Spezial-Stream, der live aus dem Apollo-Theater in Linden übertragen wird. Zu den Gästen in dem ansonsten leeren Saal gehören Matthias Brodowy und das Kabarettduo „Das Geld liegt auf der Fensterbank Marie“. Auch Zuschauer können mitmachen, wenn sie ein Ticket kaufen und eine Mail an stream@spezial-club.de mit dem Stichwort im Betreff „DESiMO – ich mache mit!“ schicken. Und plötzlich werden sie Teil des interaktiven Abends. Stream-Tickets gibt es ab 14 Euro.

Wie viele Vorlesungen muss ein Professor geben?

Wie viele Vorlesungen muss ein Professor pro Semester halten? Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg verhandelt am Mittwoch eine Normenkontrollklage von Fachhochschulprofessoren. Quelle: Foto: Sebastian Kahnert/dpa (Archiv)

Vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg wird am Mittwoch, 18. Oktober, eine Normenkontrollklage niedersächsischer Fachhochschulprofessoren verhandelt. Sie wehren sich dagegen, dass sie 18 Lehrveranstaltungen pro Semester anbieten müssen, während es bei Universitätsprofessoren nur neun sind. Das sei ungerecht.

Wohin mit den Obdachlosen?

Für den Umgang mit ihren Obdachlosen hat die Stadt zuletzt viel Kritik kassiert. Quelle: Samantha Franson

Der Bauausschuss der Stadt beschäftigt sich am Mittwoch, 18. November, damit, dass Hannover in diesem Jahr mehr für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen bezahlen muss, als ursprünglich geplant. Die Stadt war zuletzt wegen ihrer Obdachlosen-Politik hart kritisiert worden. Außerdem bekommt die Stadt ein Stadtmodell, ein Bronzerelief für Blinde, geschenkt, das vor dem Hauptbahnhof aufgestellt werden soll. Die Sitzung beginnt um 15 Uhr.

Politik berät über Einsatz von zusätzlichen Schulbussen

Ansteckungsgefahr im Schulbus? Der Schulausschuss der Region berät über de Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge. Quelle: Peter Gercke/dpa

Der Schulausschuss der Region berät am Donnerstag, 19. November, einen Antrag von SPD und CDU, mehr Busse für die Schülerbeförderung einzusetzen. Gerade hat Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) ja angekündigt, dass er den Kommunen 30 Millionen Euro mehr für zusätzliche Busse zur Verfügung stellen will, Elternvertreter mahnen seit Monaten die hohe Ansteckungsgefahr in überfüllten Bussen und Bahnen an.

Rat berät über den Haushalt 2021/2022

Der Rat der Stadt tagt Donnerstag, 19. November, aus Gesundheitsschutzgründen per Videokonferenz. Wichtigster Tagesordnungspunkt sind die Haushaltsberatungen 2021/2022. Auch die Fraktionen im Landtag stellen diese Woche ihre Planungen für den nächsten Landeshaushalt vor.

Bibliotheken zu – ausleihen ist trotzdem möglich

Bücher in der Bücherei: Die Ausleihe klappt auch in der Corona-Zeit. Quelle: Johanna Stein

Herbstzeit ist Lesezeit – auch wenn auch die Stadtbibliothek und die Stadtteilbüchereien derzeit geschlossen sind, kann man sich trotzdem Bücher ausleihen. Interessierte können sich telefonisch oder online bis zu fünf Bücher oder andere Medien bestellen und dann abholen.

Corona-Kritiker rufen zu Demonstration auf

Auch Mitglieder der Corona-kritischen Bewegung „Eltern stehen auf“ waren am Freitag auf dem Opernplatz. Quelle: Michael Thomas

Erst am Freitagnachmittag hatten sich rund 500 Corona-Gegner auf dem Opernplatz versammelt, für Sonnabend, 21. November, ruft die Initiative Querdenken erneut zu einer Demonstration in Hannover auf. In Leipzig hatten Anfang des Monates Zehntausende ohne Maske und ohne Abstand gegen die Corona-Einschränkungen protestiert und waren laut krakeelend, feiernd und tanzend durch die Innenstadt gezogen. Es kam zu Ausschreitungen und dem Zusammenstoß mit Gegendemonstranten. Danach war die Welle der Empörung groß gewesen: Die Polizei habe die Situation völlig aus dem Ruder laufen lassen. In Hannover wird das hoffentlich nicht passieren.

Hannover 96 trifft auf Würzburger Kickers

Im DFB-Pokal-Spiel im September ging Hannover 96 als Sieger vom Platz. Hier setzt Verteidiger Sei Muroya gegen Würzburgs Defensivmann Robert Herrmann durch. Quelle: imago images/Heiko Becker

Und dann ist der noch der Sport: Hannover 96 spielt am Sonntag, 22. November, gegen die Würzburger Kickers. Die letzte Begegnung im September im DFB-Pokal hatten die Hannoveraner mit 3:2 gewonnen.

Von Saskia Döhner