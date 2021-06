HAZ-Leser Klaus Heil aus Hannover: „Teure Auslagerung von Dienstleistungen“

Viele haben das schon mitgemacht: Ein Umzug steht an, und in Hannover gibt es nicht einfach so einen Stellplatz für den Lkw vor der Wohnung. Also kümmert man sich um eine temporäre Absperrung, dazu bietet die Stadt Hannover eine ausführliche Erläuterung auf hannover.de, einschließlich der Kosten: 23 Euro pro Tag, Schilderausleihe bis zu einer Woche 30,84 Euro. Aber: Der Antrag muss beim Bürgeramt gestellt werden. Stand heute plane ich meinen Umzug Mitte Juli. Mein erster Termin in einem beliebigen Bürgeramt: 5. August. Was also tun?

Es gibt Dienstleister, Umzugsunternehmen, die sperren ab, bringen und holen die Schilder, einschließlich Genehmigung bei der Stadt. Wartezeiten: keine. Wie geht das? Kosten: ab 100 Euro aufwärts. Danke, Stadt Hannover. Die Debatte um Auslagerungen von Dienstleistungen ist völlig unnötig. Läuft schon. Kostet halt, ich würde es gern vom Steueranteil für die Stadt Hannover abziehen. Klaus Heil, Hannover

HAZ-Leserin Cornelia Lange aus Hannover: „Verwaltung verwaltet sich selbst“

Die Stadt tut gerade so, als wenn da täglich Tausende Menschen vor den Bürgerämtern stehen. Die Mitarbeiter der Stadt verwalten sich inzwischen selbst und haben darum keine Zeit mehr für die eigentlichen Aufgaben. Wenn man in der freien Wirtschaft so arbeiten würde, dann dürfte man schon versuchen, einen Termin beim Arbeitsamt zu bekommen. Cornelia Lange, Hannover

HAZ-Leser Dieter Kühne-Werkmeister aus Hannover: „Dinge haben sich zugespitzt“

Zunächst ist es erfreulich, dass seitens der Stadt Hannover Schritte unternommen werden sollen, um das Desaster bei den Meldebehörden und den Bürgerämtern zu beseitigen. Allerdings finde ich die Bezugnahme auf die Pandemie als Ursache der Misere reichlich kühn. Denn bereits lange vorher zeichnete sich ab, dass es immer schwieriger wurde, bei diesen Ämtern Termine zu bekommen. Vor unserem kürzlich vollzogenen Umzug hatte ich schon im Laufe der zweiten Fe­bruarhälfte mehrere Versuche unternommen, einen geeigneten Termin für die Ummeldung zu bekommen. Trotz hoher Flexibilität meinerseits kam erst ein Termin zu Beginn des Mais zustande. Aufgrund der Erläuterungen zu den Möglichkeiten des Amtes war ich davon ausgegangen, dass gleichzeitig die Adresse in der Kraftfahrzeugzulassung geändert werden könnte. Als der Termin stattfand, wurde mir jedoch recht zackig erklärt, dass dies nun gar nicht möglich sei, weil die Adresse schon einmal geändert wurde. Die Folge ist nun, dass die notwendige Änderung erst im Juli erfolgen kann.

Als Außenstehender kann ich die Einzelheiten des Problems der Ämter nicht hinreichend beurteilen. Aber man muss sich fragen, ob die personelle Ausstattung der Ämter ausreicht. Und es geht auch darum, ob die Arbeitsabläufe gut organisiert sind. Außerdem ist die schlechte digitale Ausstattung der Ämter hinreichend bekannt. Sechs neue Kräfte in der Zulassungsstelle werden nicht reichen, um die Probleme aus der Welt zu räumen. Auch in den Bürgerämtern sind Verbesserungen dringend angesagt. Im Verlauf der letzten Jahre haben sich die Dinge eher zugespitzt als verbessert. Dieter Kühne-Werkmeister, Hannover

HAZ-Leser Matthias Grauer aus Hannover: „Corona ist nicht der Auslöser“

Bearbeitungsstau wegen Corona? Das mag der bequemste Grund für die Staus sein, ist aber nicht der Auslöser. Dieser ist offenbar ein Verschlafen der Verantwortlichen für einen Plan B. Denn, wie wir in der realen Welt alle wissen, Corona gibt es nicht erst seit Ostern 2021. Und da es „in den allermeisten Großstadtkommunen“ diese Probleme gibt, muss es die dann auch in Hannover geben? Weil es ja woanders auch nicht läuft, ist es in Ordnung? Diese Denke will und werde ich nie verstehen. Denn sie ist ein Tritt vor das Schienbein aller, die sich seit Monaten teils mühsamst über Wasser halten und alles dafür tun, ihren Kunden zur Verfügung zu stehen, sogar „wegen Corona“. Matthias Grauer, Hannover

HAZ-Leser Peter Behrens aus Hannover: „Es geht ums ideologisch Große“

Hannover jetzt auch arm, aber sexy? Gewiss stand unsere Stadt nicht für außergewöhnliche Schönheit oder Kreativität, aber immer für ein gut funktionierendes Gemeinwesen mit einer verlässlich arbeitenden Verwaltung. Das hat sich seit dem politischen Einfluss der Grünen deutlich geändert. Jetzt zählen nicht mehr die tägliche Kleinarbeit und reibungsloses Abarbeiten der Aufgaben, jetzt geht es um das ideologische Große. Gender, Gleichstellung, Fahrradstraßen und Kampf gegen vermeintliche Benachteiligungen aller Art und Personen sind wichtig, der tägliche Kampf um eine Autozulassung, Reparatur der Straßen, Kostenexplosionen bei öffentlichen Bauten eher zweitrangig, wenn es um große Politik geht.

Vorbild ist anscheinend das Vollversagen des Berliner Senats, gipfelnd im Satz „arm, aber sexy“. Hannover liefert schon mal die Blaupause für eine etwaige Bundesregierung unter grüner Führung.Peter Behrens, Hannover

HAZ-Leser Christian Schweter aus Hemmingen: „Außer Ideologie nichts zu bieten“

Nach der Wahl zum Bürgermeister krähte Belit Onay als Erstes: Autos raus aus der City! Den Radverkehr fördern! Kein Wort zum Thema Verbesserung der Verwaltung. Außer ihrer Ideologie haben die Grünen nichts zu bieten. Mir graut schon vor der nächsten Bundesregierung. Christian Schweter, Hemmingen

HAZ-Leser Frieder Spieß aus Hannover: „Zustand wie vor 30 Jahren zu Beginn des Internets“

Es ist unglaublich, das bisschen Digitalisierung, das vorhanden ist, funktioniert nur äußerst mangelhaft beziehungsweise gar nicht. Ich habe versucht, einen Termin in einem Bürgeramt zu bekommen. Die Antwortzeiten das Systems lagen im Bereich einer halben Minute, das ist wie vor 30 Jahren zu Beginn des Internets. Zum Schluss stürzte der Server ab, weitere Versuche scheiterten ebenfalls.

Ich habe mein gesamtes Berufsleben in der IT gearbeitet, zuerst als Programmierer, später in Leitungsfunktionen bei großen Firmen. So etwas war für mich unvorstellbar und für die Verantwortlichen ein Kündigungsgrund. Frieder Spieß, Hannover

