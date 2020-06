Hannover

Als sich vergangene Woche ein Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, war Robert Herpold, der Chef des Zeitschriftenvertriebs Grossounion Nord, alarmiert. Doch seine Versuche, über die Behörden einen Massentest für die 120-köpfige Belegschaft zu bekommen, scheiterte. Jetzt hat er ihn selbst organisiert. Das Ergebnis: 18 Mitarbeiter tragen das Virus in sich. Herpold findet, dass zumindest der Nachtest in einige Tagen vom Gesundheitsamt übernommen werden sollte. „Alles andere wäre nicht nachvollziehbar, wenn man liest, dass in Göttingen ganze Häuserblöcke getestet werden, in Hannover aber systemrelevante Betriebe und große Gewerbesteuerzahler nicht.“

Unternehmer zahlt Corona-Tests für Belegschaft selbst

Beim Logistikdienstleister UPS in Langenhagen war man nicht so schnell – dort haben sich innerhalb kurzer Zeit mehr als 100 Mitarbeiter angesteckt. „Hätte ich noch zwei Tage gewartet, dann hätte das Virus sich durch das gesamte Unternehmen gefressen“, sagt Herpold. Jetzt sind zusätzlich zu den Erkrankten einige Mitarbeiter in Quarantäne geschickt worden. Den Betrieb hat Herpold umorganisiert, andere Standorte in Niedersachsen übernehmen Aufgaben vor allem in der Auslieferung.

Arbeitgeberverband: Das wird ein Thema

„Wenn in den nächsten Wochen immer mehr Beschäftigte aus dem Homeoffice in die Betriebe zurückkehren, wird das Thema wichtiger werden, wie wir solche Tests organisieren“, sagt Volker Müller von den Unternehmerverbänden Niedersachsen. Er wolle das Problem in die Gespräche mit dem Krisenstab des Landes mitnehmen, kündigt Müller an.

Herpold berichtet, dass ihn die Reihentestung rund 7000 Euro gekostet hat, mindestens einmal will er sie wiederholen. Neben den Kosten sei aber vor allem die Organisation ein Problem. Das Gesundheitsamt hatte ihm den Kontakt zu dem Labor vermittelt, in dem Teststäbe und -röhrchen abgeholt werden mussten. Dann aber fehlte noch ein Arzt, der die Abstriche vornimmt. Nach dem HAZ-Bericht über Herpolds Handeln hatte sich die Medizinerin Anja Fröhlich gemeldet. „Das war ein echter Glücksfall“, sagt der Firmenchef.

Mitarbeiter kommen aus der Freizeit für Abstrich

Bei den Mitarbeitern sei die Aktion gut angekommen, mehrere seien sogar aus der Freizeit zu dem freiwilligen Abstrich erschienen, sagt Herpold. „Viele sind dankbar, weil die Verunsicherung groß war, infiziert zu sein und andere anstecken zu können.“ Vor allem bei denjenigen, die zu Hause mit älteren oder Vorerkrankten leben. „Unser Vorstoß hat Klarheit und Transparenz geschaffen“, sagt Herpold. Er finde aber, dass solche Reihentests etwa im Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung auf dem Messegelände vorgenommen werden sollten und dass nicht jeder Unternehmer sie selbst organisieren kann.

Von Conrad von Meding