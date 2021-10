Hannover

Marke ziehen, auf harten Stühlen Platz nehmen und hoffen, dass die Wartezeit unter einer Stunde bleibt – diese Zeiten in Hannovers Ämtern sollten eigentlich mit der Einführung eines Onlineterminmanagements vorbei sein. Doch die Stadt Hannover setzt wieder auf Wartemarken, zumindest versuchsweise. Im Bürgeramt Ricklingen werden ab Montag, 18. Oktober, nur Kunden bedient, die spontan vorbeischauen. Eine Reservierung von Terminen ist nicht möglich. „Das ist ein echter Test“, sagt Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD) im Gespräch mit der HAZ. Nach zwei bis vier Wochen wolle man überprüfen, ob sich das Verfahren bewährt habe.

Ohne Terminvergabe effizienter?

Keinesfalls solle der Versuch in Ricklingen als Blaupause für die restlichen Ämter dienen, betont von der Ohe. Sollte der Test aber erfolgreich verlaufen, könne er sich vorstellen, dass Ämter einen Tag in der Woche nur für Kunden ohne Termine freihalten oder dass dieses Angebot für bestimmte Bürgerämter gilt. „Wir überprüfen jetzt in Ricklingen, ob wir ohne Terminvergabe effizienter sein können“, sagt der Ordnungsdezernent. Schlimmstenfalls komme es am Montag zu langen Warteschlangen vor dem Amt.

250 Mehrfachbuchungen von Terminen pro Woche

Mehrere Gründe führt die Stadt für die Rückkehr zum Wartemarkenmanagement an. Zum einen gebe es pro Woche 250 sogenannte Mehrfachbuchungen von Terminen, sagt von der Ohe. Das bedeutet, dass Kunden für ein Anliegen mehrere Termine in verschiedenen Ämtern reservieren, um auf Nummer sicher zu gehen. Wenn die Kunden dann nur einen Termin in einem Bürgeramt wahrnehmen, entstehen folglich Lücken in anderen Ämtern. „Diese Lücken könnten wir mit Spontankunden füllen.“ Zum anderen gebe es noch immer viele Menschen, die lieber auf Onlinereservierungen verzichten, bei ihren Amtsbesuchen flexibel sein wollen und Wartezeiten in Kauf nehmen.

Vor vier Jahren hat die Stadt Hannover die Terminbuchung per Mausklick eingeführt – mit großen Erwartungen. „Die Arbeit in den Ämtern wird deutlich kundenfreundlicher und effizienter“, hatte der damalige Ordnungsdezernent Marc Hansmann (SPD) angekündigt. Er wollte weg von mehrstündigen Wartezeiten in Amtsstuben und hin zu einem modernen Terminmanagement. Schon damals gab es Kritik an dem Vorhaben, etwa vom Seniorenbeirat, der forderte, dass für Menschen ohne Computererfahrung der spontane Gang zum Amt weiterhin möglich sein müsse. In Notfällen sei man flexibel, sagte Hansmann damals, zudem könnten Termine auch telefonisch reserviert werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ziel: Eine Woche Vorlauf im gesamten Bürgerservice

Der aktuelle Dezernent von der Ohe betont, dass die Stadt erst im Zuge der Corona-Pandemie komplett auf vorherige Terminabsprache umgestellt habe. Zuvor seien immer auch spontane Besuche möglich gewesen. In der Corona-Krise mussten manche Ämter zeitweise schließen, sodass ein Bearbeitungsstau entstand, den die Stadt noch immer abarbeitet. Zeitweise betrug die Wartezeit auf nächstmögliche Termine mehrere Monate.

Auch jetzt sind die Wartezeiten lang, jedoch zeichnet sich Besserung ab. Derzeit dauert es meist mehrere Wochen, um einen Termin für Ummeldungen oder Kfz-Zulassungen zu bekommen. Wer aber einen neuen Personalausweis oder Reisepass braucht, darf im provisorischen Bürgeramt Ihmeplatz innerhalb von ein bis drei Tagen vorsprechen. Von der Ohe ist entschlossen, die Vorlaufzeit bis zum Jahresende auf eine Woche zu reduzieren – in allen Bereichen des Bürgerservices.

Von Andreas Schinkel