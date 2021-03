Hannover

Die Region Hannover und das Mobilitätsnetzwerk haben 30 Männer und Frauen als Testfahrer engagiert, die sich einen sogenannten Open-Bike-Sensor am Fahrrad installieren lassen und damit überall in Hannover und dem Umland unterwegs sind. Der kann fast auf den Zentimeter genau messen, wie nahe Autos den Radlern beim Überholen kommen. Die Testfahrerinnen und -fahrer werden erst im April unterwegs sein, aber die Region hat den Redakteuren Bernd Haase von der HAZ und Christian Bohnenkamp von der Neuen Presse vorab einen Open-Bike-Sensor an ihre Räder montiert. Eine Testfahrt durch Südstadt, City und List.

SUV überholt uns mit nur 40 Zentimetern Abstand

Gleich der erste Verkehrsteilnehmer, dem wir begegnen, stellt einen Rekord auf. An der Schlägerstraße macht sich ein Autofahrer in seinem BMW SUV nichts aus dem geltenden Abstandsgebot von 1,50 Metern und schneidet eine Fahrbahnverengung, als er mich überholt. Ich drücke den Sensorknopf, damit das Gerät an meinem Fahrrad den Abstand misst. Das Ergebnis kann ich auf dem Display lesen: 40 Zentimeter. Es folgt ein Postauto, verlangsamt und überholt dann mit einem Schlenker in 1,25 Meter Abstand. Mehr wäre angesichts der Straßenbreite auch gar nicht möglich gewesen.

Bernd Haase (HAZ, links) und Christian Bohnenkamp (Neue Presse) durften den Abstandsmesser testen. Quelle: Katrin Kutter

Es ist wenig Verkehr. Auf der Alten Döhrener Straße passiert mich ein großer Tesla mit 1,10 Metern Abstand und kommt dem vor mir fahrenden Kollegen noch ein Stückchen näher, ein kleiner Stadtflitzer belässt es sogar nur bei 80 Zentimetern, obwohl locker Platz für mehr gewesen wäre. An der Georgstraße schafft ein Apothekenlieferfahrzeug dann mit 1,45 Metern fast die Sollmarke. Diese knacken wenige Meter später ein Kia (1,71 Meter) und mit einem großen Schwenk ein Linienbus der Üstra (1,88 Meter). Der Fahrer eines weißen Porsche dagegen hält 96 Zentimeter in der Rathenaustraße für ausreichend – jedenfalls bei mir. Den Kollegen schneidet er noch enger.

Auf Testfahrt mit dem Abstandsmesser – hier an der Alten Döhrener Straße. Quelle: Katrin Kutter

Wir halten uns rechts

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Wir wollen nichts provozieren und radeln mit Abstand hintereinander her, und zwar so weit rechts, wie es möglich ist, ohne etwa an Seitenspiegeln geparkter Autos hängen zu bleiben. Außerdem sind wir langsam. Wir müssen uns erst daran gewöhnen, vor den Überholvorgängen das Knöpfchen zu drücken, um den Sensor zu aktivieren. So mancher Autofahrer, der uns gefährlich nahekommt, kommt daher ungemessen davon.

Nichts los in der List, denken wir – bis wir die Wedekindstraße erreicht haben. Im sanierten Abschnitt mit dem roten Fahrradstreifen messe ich die Abstände zu sechs Autos, im zweiten Teil sind es noch einmal sechs. Eines wahrt immerhin 1,40 Meter Abstand, die anderen liegen zwischen 76 Zentimetern und einem Meter. Mehr ist wegen des Gegenverkehrs oft nicht möglich, aber auf eine Lücke wartet keiner.

Autos fahren häufig Schlenker

Bleibt noch die Podbielskistraße, wo es im vorderen Teil hinter dem Lister Platz gar nicht möglich ist, den Mindestabstand einzuhalten. Positiv: Fast alle überholenden Autos machen einen Schlenker um uns herum. Sie bemühen sich also, aber die Abstandswerte liegen um die Metermarke. Hinter der Brahmsstraße wird die Podbi breiter, und die Abstände werden größer. Kurz vor dem Ziel an den Vier Grenzen fährt ein Range Rover in 2,45 Meter, so kann man es nennen, Entfernung an mir vorbei – auch das eine Rekordmarke.

Projektkoordinator Hans-Christian Edelmann (rechts) bringt den Sensor am Fahrrad an. Quelle: Katrin Kutter

Kaum einer mag mit dem Überholen warten

Fazit: Nur wenige Autofahrer kommen uns auf den 8,3 Kilometern Fahrstrecke so nahe, dass wir wirklich Angst haben müssen. Auffällig viele bemühen sich um Abstand, aber ebenfalls nur wenige halten die geforderten 1,50 Meter ein. Das liegt daran, dass so gut wie keiner warten mag, bis Straßenraum oder Gegenverkehr genügend Platz lassen – obwohl die Straßenverkehrsordnung dies verlangt.

Bei alldem ist auch zu berücksichtigen, dass die Testfahrt zwar zur Stoßzeit am Mittwochnachmittag stattfand, aber bei coronabedingt geringerem Verkehrsaufkommen als zu Normalzeiten und bei freundlichem Wetter. Das Stresslevel der Verkehrsteilnehmer lag deshalb wohl unter dem üblichen Standard.

Von Bernd Haase