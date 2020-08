Hannover

Von Sonnabend an müssen Rückkehrer aus Risikogebieten sich binnen 72 Stunden auf das Coronavirus testen lassen. Auf Testzentren und Hausärzte in der Region Hannover könnte nach dieser Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) viel Mehrarbeit zukommen. Johanniter und Deutsches Rotes Kreuz als Betreiber der Testzentren wollen ihr Personal aber nicht vorsorglich aufstocken, sondern flexibel reagieren.

Pool aus 100 Ehrenamtlichen

Am Flughafen Hannover stehen sieben Registrierterminals und vier Container mit je zwei Fenstern für Abstriche bei Passagieren bereit. Die Johanniter testen dort im Auftrag des Gesundheitsamtes der Region Hannover Flugreisende bisher freiwillig. Direktflüge aus Ländern mit einer Reisewarnung des Auswärtigen Amtes kommen dort nur vereinzelt an – aus Serbien, Weißrussland und der Türkei. „Wir rechnen erstmal nicht mit einer dramatischen Erhöhung der Testzahlen“, sagte Johanniter-Sprecherin Sylke Heun der HAZ. Bei Bedarf stehe ein Mitarbeiterpool von rund 100 Ehrenamtlichen auch kurzfristig zum Einsatz bereit.

Zurzeit sind am Flughafen jeweils 15 Johanniter im Drei-Schicht-Betrieb im Einsatz. In den vergangenen Tagen seien die Kapazitäten des Testzentrums längst nicht ausgeschöpft worden, berichtete Heun. Wenn nun eine Pflicht für Reisende aus bestimmten Gebieten eingeführt wird, müsse das nicht unbedingt zu einem erheblichen Anstieg der Testzahlen am Flughafen führen. Denn Rückkehrer könnten sich innerhalb von 72 Stunden auch vom Hausarzt testen oder von diesem an ein Testzentrum nahe ihrem Wohnort vermitteln lassen.

Tests in Empelde bisher überschaubar

Auch die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN), die das Testzentrum in Empelde (Region Hannover) verantwortet, will die Entwicklung zunächst abwarten. Ehrenamtliche des DRK haben dort laut KVN seit der Wiedereröffnung in dieser Woche zwischen 93 und 118 Rückkehrer pro Tag auf das Virus getestet. Geöffnet ist das Testzentrum bisher nur in den Abendstunden. „Bei Bedarf kann man überlegen, die Öffnungszeiten auszuweiten“, sagte KVN-Sprecher Uwe Köster der HAZ.

Die Reiserückkehrer müssten sich zunächst weiter an ihren Hausarzt wenden, um sich entweder in der Praxis testen oder einen Termin in Empelde vermitteln zu lassen. Die KVN arbeitet aber an einer Online-Terminvergabe, die möglichst Mitte August in Betrieb gehen und die Ärzte von der zeitraubenden Terminvermittlung entlasten soll.

Von Gabriele Schulte