Hannover

Eltern müssen bald auch ihre drei- bis sechsjährigen Kinder regelmäßig auf Corona testen, denn Niedersachsen führt die Testpflicht im Kindergarten ein. Doch es gibt ein Problem: Viele Kinder in der Altersgruppe verweigern sich den üblichen Nasenabstrichtests.

Was bedeutet die Testpflicht in der Kita und ab wann gilt sie?

Das Land Niedersachsen will die Testpflicht für alle Kinder in der Kindertagesbetreuung im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung einführen. Sie gilt voraussichtlich ab Mitte Februar. Drei Tests pro Woche sind voraussichtlich vorgesehen.

Was gilt bisher?

Bisher stellt das Land bereits Material für freiwillige Tests im Kindergarten zur Verfügung. Die Kitas geben die Antigen-Schnelltests an die Eltern weiter, die ihre Kinder bis zu dreimal pro Woche zu Hause testen können. Das sind teils Tests, bei denen der Abstrich in der Nase gemacht wird. Bei anderen ist der Abstrich unter der Zunge möglich oder in Rachen und Wange.

Wie bei den freiwilligen Tests testen die Kinder sich mit ihren Eltern zu Hause. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Wo finden die Tests statt?

Wie bei den freiwilligen Tests testen die Kinder sich mit ihren Eltern zu Hause. Die Eltern bestätigen die Erfüllung der Testpflicht sowie das negative Ergebnis bisher meist schriftlich. Es ist Sache der Kitas und ihrer Träger, festzulegen, wie Eltern ihre Nachweispflicht erbringen und dies auch zu kontrollieren.

Was ist das Problem mit dem Nasenabstrich?

Manche Kinder sperren sich gegen das Stäbchen in der Nase. „Unsere Tochter weigert sich komplett. Sie dreht sich weg, es ist gar nicht möglich, an das Kind heranzukommen“, berichtet Stefanie Hentschel. Die Mutter einer Vierjährigen sieht sich in einer schwierigen Lage. „Wir können nicht dreimal pro Woche so sehr gegen den Willen unserer Tochter verstoßen.“

Wie etliche andere Eltern halten die Hentschels es für dringend notwendig, dass das Land künftig regelmäßig sogenannte Lollitests für den Abstrich in Mund und Rachen bereitstellt.

In der Kita kommen Kinder und Erzieherinnen sich sehr nah. Umso wichtiger sind regelmäßige Tests. Quelle: Christin Klose/dpa

Liefert das Land Niedersachsen Lollitests?

„Eine Testpflicht macht nur dann Sinn, wenn sie angemessen umgesetzt werden kann. Und es gilt sicherzustellen, dass nicht nur ausreichend Tests vorhanden sind, sondern auch die richtigen Tests für diese Altersgruppe“, sagt Ulrich Schubert vom niedersächsischen Kultusministerium. Mit dem Landesgesundheitsamt und dem Innenministerium ist abgeklärt, dass die bisher ausgelieferten Nasenabstrichtests grundsätzlich für Kinder im Kindergartenalter zugelassen und geeignet sind.

Das Land beabsichtigt außerdem, auch Lollitests zu verteilen, sofern diese zugelassen und verfügbar sind. Daran werde mit Hochdruck gearbeitet. Die Beschaffung ist unter Berücksichtigung des Vergaberechts eingeleitet.

Lässt sich der Nasentest trainieren?

Kita-Kindern fällt der Nasenabstrich leichter, wenn sie ältere Geschwister in der Schule als Vorbild haben, hat Beatriz Martinez-Munoz vom Kita-Stadtelternrat Hannover beobachtet. „Oft trauen sich die Eltern nicht. Wenn sie sich sicher fühlen, machen auch die Kinder mit.“ Martinez-Munoz wünscht sich deshalb, dass Kita-Mitarbeiter Anleitung geben. Die Testungen seien wichtig, betont sie. „Sie sind der einzige Weg, die Kitas sicherer zu machen.“

Idee des Landes: Statt der Kita-Kinder wird der Rest der Familie getestet

Die Corona-Teststrategie des Landes könnte bald noch einen anderen Weg vorsehen, testunwilligen Kindern die leidige Prozedur zu ersparen: Statt der Kleinen wird der ganze Rest der Familie getestet. Eine „Umfeldtestung, in die die unmittelbaren Kontaktpersonen der Kinder zu Hause einbezogen werden“, sei eine Option, die derzeit erwogen werde, erklärte das Kultusministerium in Hannover am Freitag auf Anfrage. „Es könnte sich hierbei um eine sinnvolle Maßnahme handeln, Entscheidungen stehen aber aus und es gibt keine Festlegung.“

Von Bärbel Hilbig