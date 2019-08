Hannover

Pepper kann ziemlich charmant sein. Wenn man ihm sagt: „Ich bin müde“, dann antwortet er: „Ich kann dir mein Ladekabel leihen.“

Auf Messen war der menschenähnliche Roboter mit den großen Knopfaugen und der Kinderstimme schon in Hannover zu sehen. Jetzt ist er erstmals in einem hannoverschen Seniorenzentrum aufgetreten. Es war nur ein Experiment der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) in ihrem Pflegeheim in Vahrenwald. Aber auch, wenn das Gerät derzeit noch zum Zeitvertreib und zur Unterhaltung eingesetzt wird, ahnt man: In Zeiten zunehmender Personalknappheit bei der Pflege und der häufigen Kritik von Heimbewohnern, die Mitarbeiter hätten zu wenig Zeit für sie, kann das kleine weiße Helferlein irgendwann durchaus eine Ergänzung im Pflegealltag sein.

Pepper steht schon in mehreren Altenheimen

„Ja“, bestätigt Chris Dunker von der Entwicklungsfirma Entrance aus Wuppertal: „Von den 80 Stück, die wir im vergangenen halben Jahr verkauft haben, stehen drei in Altenheimen. Das Thema kommt.“

Pepper, eine französisch-japanische Koproduktion, kann mit seiner von Entrance programmierten Software viele Dinge, für die Mitarbeiter in Alteneinrichtungen angesichts eines eng durchgetakteten Pflegealltags selten Zeit haben. Er stellt Rätselaufgaben, erzählt Märchen und Witze, animiert zu Gehirnjogging und mit seinem gelenkigen Armen auch zu Bewegungsspielen. Vor allem aber ist er darauf programmiert, beim Gegenüber Emotionen zu erkennen. Guckt man traurig, dann versucht er es mit einem Witz. „Meine Temperatur beträgt 59,5 Grad“, sagt er: „Das wäre für dich bestimmt zu warm, aber für mich ist es prima.“

Beim Alter liegt Pepper manchmal daneben

Helga Meier, Bewohnerin im Awo-Zentrum an der Schleswiger Straße, wagt den Test mit Pepper. „Wie alt bin ich?“, fragt sie den Roboter. Der scannt sie ausgiebig mit seinen Technikaugen und antwortet dann. „Ich bin mir nicht sicher, aber ich schätze, du bist 68 Jahre alt“, sagt Pepper. „Ach, das wäre schön“, entfährt es der Seniorin – in Wahrheit dürfe man 16 Jahre draufschlagen. Bei Awo-Mitarbeiterin Miriam Tözen geht es nicht ganz so gut aus: Pepper schätzt die 33-Jährige erst auf 36, dann auf 39 Jahre. „Das wird ja immer schlimmer“, sagt sie und lacht.

Wenn jemend müde ist, bietet er charmant sein Ladekabel an: Roboter Pepper tritt erstmals in Hannover in einem Seniorenheim auf. Quelle: Samantha Franson

Trotz der Ungenauigkeit beim Alter: Bewohnerin Gerda Wichmann (81) kann sich den munteren Kerl gut im Seniorenheim vorstellen. „Da bekommt man bestimmt Anregungen.“ Auch die ehrenamtliche Awo-Helferin Änne Hinzmann sagt: „Zur Unterhaltung wäre Pepper bestimmt eine Bereicherung hier im Haus. Aber für die Pflege, da finde ich echte Menschen doch besser.“

„Ein reiner Kommunikationsroboter“

Für einen echten Einsatz in der Pflege allerdings wäre Pepper ohnehin nicht geeignet. Das zierliche Kerlchen kann weder heben noch umbetten, kann keine Verbände wechseln und kein Kopfkissen schütteln. „Es ist ein reiner Kommunikationsroboter“, sagt Entwickler Dunker.

Zur Galerie Er kann plaudern, Witze erzählen und zu Bewegungsspielen animieren: Der humanoide Roboter Pepper ist erstmals in einem hannoverschen Seniorenzentrum aufgetreten. Hier sind unsere Bilder aus dem Awo-Zentrum Schleswiger Straße in Vahrenwald.

Und finanzierbar wäre er für die Awo auch nicht. 35.000 Euro kostet er in der von Entrance programmierten Version. „Das können wir uns nicht leisten“, sagt Awo-Manager Walter Richter ehrlich. Er hat Pepper trotzdem eingeladen, denn die Awo will künftig verstärkt mit der Digitalisierung in der Pflege experimentieren – „dort, wo es für die Bewohner und für uns sinnvoll erscheint“, sagt Richter. Für 17,5 Millionen Euro baut der gemeinnützige Träger derzeit seine große Senioreneinrichtung in Vahrenwald um und aus. Mit der Wirtschaftsförderung der Region gibt es eine Kooperation, die es jungen Startup-Unternehmen erlaubt, in den Awo-Einrichtungen neue Techniken auszuprobieren.

Ein Trend in der Pflegebranche

„Das wird ein Trend in der Branche“, sagt Dagmar Vogt-Janssen, die Chefin des städtischen Fachbereichs Seniorenservice, zu dem auch die Heimaufsicht gehört. Zusammen mit der Baugesellschaft Gundlach betreibt sie eine Musterwohnung in Groß-Buchholz, in der neue Pflege-Hilfstechniken schon ausprobiert werden können. Der Teppich, der einen Alarmruf aussendet, wenn jemand stürzt und nicht wieder aufsteht. Die Matratze, die vor Dekubitus warnt, wenn eine Person zu lange nicht gewendet wurde. Oder der sogenannte Tremor-Löffel, der Zitterbewegungen beim Essen ausgleicht. „Pepper scheint gut für die Kommunikation und um Bewegung zu fördern“, sagt Vogt-Janssen, „für die echte Pflege ist er aber nichts.“

Und, hat er auch Nachteile? „Ich könnte mir vorstellen, dass ältere Leute vielleicht auch Angst haben vor ihm“, sagt Rosi Kintzel im Awo-Zentrum. Aber das hat an diesem Tag niemand.

Baugenehmigung dauert zu lange Für 17,5 Millionen Euro baut der Awo-Bezirk Hannover sein großes Seniorenzentrum an der Schleswiger Straße in Vahrenwald um – Roboter Pepper trat beim Baustellenfest auf. Das Großprojekt, bei dem 71 neue Wohnungen für Betreutes Wohnen sowie 16 Tagespflege- und 64 zusätzliche Pflegeplätze entstehen, liegt ein Jahr hinter dem Zeitplan – weil Baugenehmigungen zu lange dauern. Für den Rohbau, der gerade läuft, seien fünf Monate veranschlagt, sagt Awo-Manager Walter Richter. „Die Baugenehmigung für den ersten Abschnitt aber hat 15 Monate gedauert – das ist ein Missverhältnis.“ An die Adresse der beiden OB-Kandidaten von SPD und CDU, Marc Hansmann und Eckhard Scholz, die beim Baustellenfest dabei waren, sagte er zu dem Thema: „Sie haben eine große Aufgabe vor sich.“ Festredner Thomas Hermann entschuldigte die Bauverwaltung. „Es herrscht kein Stillstand in der Stadt. Es wird viel gebaut, und deshalb dauert manches etwas länger.“ Er lobte den integrativen Ansatz, den die Awo in Vahrenwald praktiziert. Auf dem Areal des 1973 errichteten, nicht mehr zeitgemäßen Seniorenzentrums entsteht auch ein Stadtteilcafé, und mehr als die Hälfte der Seniorenwohnungen sollen Mietern dank Förderung preiswerter als üblich zur Verfügung stehen. Auch, dass die Awo dringend benötigte Tagespflegeplätze schaffe, um pfleende Angehörige zu entlasten, sei vorbildlich, sagte Hermann.

