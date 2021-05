Teure Stadtmieten: Familien brauchen in Hannover fast 3000 Euro Einkommen

Hannover

Wer in Hannover eine etwa 100 Quadratmeter große Wohnung sucht, braucht inzwischen fast 3000 Euro Nettoeinkommen im Monat – deutlich weniger zwar als in Hamburg oder München, aber auch deutlich mehr als in vielen anderen Großstädten. Das geht aus einer Analyse des Immobilienportals Immowelt hervor.

Kaltmiete sollte 30 Prozent des Einkommens nicht überschreiten

Die Berechnung stützt sich auf die gängige Annahme, dass ein Haushalt möglichst nur 30 Prozent des verfügbaren Nettoeinkommens für die Kaltmiete ausgeben sollte. Hinzu kommen die Wohnnebenkosten, der Rest des Einkommens sollte für Ernährung, Mobilität, Freizeit, Rücklagen und anderes zur Verfügung stehen.

Während in Bremerhaven und Salzgitter ein verfügbares Nettoeinkommen von 1667 Euro pro Monat reicht, weil die Nettokaltmiete der angebotenen Wohnungen bei rund 500 Euro liegt, sind in Hamburg 4067 Euro (Miete: 1220 Euro) und München sogar 5733 Euro (Miete: 1720 Euro) nötig, um die 30 Prozent einzuhalten.

In Hannover steigen die Mieten

In Hannover sind die Mietpreise in den vergangenen Jahren ebenfalls gestiegen. Nach Immowelt-Ermittlungen lagen sie für eine 80 bis 120 Quadratmeter große Mietwohnung im vergangenen Jahr bei 890 Euro (Nettokaltmiete monatlich). Damit wären 2967 Euro nötig, damit 70 Prozent des Haushaltseinkommens für andere Zwecke verbleiben.

Die Preise beziehen sich auf Wohnungen, die im vergangenen Jahr auf dem Portal angeboten wurden. Nach Angaben der Bundesregierung waren die Mietpreis-Angebotshöhen in Hannover seit 2012 um 50 Prozent gestiegen und lagen zuletzt bei 9,16 Euro pro Quadratmeter.

Neuer Mietspiegel in Vorbereitung

Amtlich werden die Miethöhen allerdings nicht nach Angeboten errechnet, sondern auch nach der Entwicklung der Bestandsmieten in den vergangenen Jahren. Daraus ergeben sich Daten, die dann auch in Prozessen etwa um die Mietpreisbremse verwendet werden dürfen. Wie hoch das Niveau hier ist, versucht die Region derzeit mithilfe eines Instituts herauszubekommen.

Es erstellt aktuell die neue Grundlage für den Mietspiegel, der im Sommer aktualisiert werden soll. Bei der letzten Feststellung im Mietspiegel 2019 waren es durchschnittlich 6,91 Euro pro Quadratmeter Nettokaltmiete. Dieser Wert dürfte sich inzwischen erhöht haben.

Von Conrad von Meding