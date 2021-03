Hannover

Der zum Teil massive Kostenanstieg bei der Straßenreinigung erhitzt noch immer die Gemüter. Auf Initiative der CDU haben mehr als 400 Anwohner in Linden-Limmer einen Protestbrief unterschrieben und das Entsorgungsunternehmen Aha aufgefordert, die Kostenschraube wieder zurückzudrehen. Die Zettel mit den Unterschriften präsentierte die CDU am Donnerstag öffentlichkeitswirksam auf einem Tisch vor dem Eingang zur Ratsversammlung im Kuppelsaal.

20 Straßen in Linden angeschrieben

„Wir haben die Bewohner von 20 Straßen in Linden angeschrieben, in denen die Gebühren jetzt besonders hoch sind“, sagt Nils Arndt vom CDU-Ortsverband Linden-Limmer. Dass der Rücklauf derart zahlreich ausfällt, damit habe er nicht gerechnet. „Wir fordern Aha auf, die Erhöhung der Reinigungsintervalle wieder zurückzunehmen“, sagt Arndt.

In mehr als 40 Straßen im gesamten Stadtgebiet fahren die Kehrmaschinen jetzt häufiger durch als bisher. Dadurch schießen die Kosten für Anwohner massiv in die Höhe, teilweise um mehr als 75 Prozent. Aha begründet den Anstieg der Intervalle damit, dass in den Straßen auch mehr Müll herumliege.

Zweifel wachsen – auch in der SPD

In der Ratspolitik wachsen die Zweifel, ob tatsächlich in jeder der von Aha ausgewählten Straße derart häufig durchgeputzt werden muss. Bürgermeister Thomas Hermann (SPD) meint: „Wir müssen uns das im Detail genau angucken.“ Immerhin habe Aha zugesichert, die eigene Vorgehensweise zu überprüfen. So glaubt auch Hermann nicht, dass etwa auf der Bödekerstraße so viel Abfall anfällt, dass dort häufiger als bisher gereinigt werden müsse.

FDP will Reinigungsintervalle zurückdrehen

Der FDP, Mitglied im Mehrheitsbündnis mit Grünen und SPD, geht das alles zu langsam. Im Bezirksrat Mitte am kommenden Montag werden die Liberalen fordern, „unverhältnismäßige Erhöhungen von mehr als einem Reinigungsintervall und entsprechend hohe Gebührensteigerungen zurückzunehmen.“ Gescheitert ist die CDU jetzt im Verwaltungsausschuss mit ihrem Antrag, die hohen Kosten für manche Anwohner mit Mitteln aus der Stadtkasse zu dämpfen. Diese sogenannte Privilegierung hatte der Rat vor einiger Zeit abgeschafft.

Von Andreas Schinkel