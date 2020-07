Hannover

Am 7. November 2017 krachte ein Ford Fiesta am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer von hinten in einen Mercedes 320 S. Der war Richtung Innenstadt gefahren, wollte nach links auf einen der Querparkplätze am Maschseeufer abbiegen und stoppte, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Am Steuer saß Bogdan Dragus, einer der ersten Geiger der NDR Radiophilharmonie, auf der Rückbank lag sein Instrument, eine 190.000 Euro teure Violine aus dem Jahr 1752. Der Musiker erlitt ein Schleudertrauma und laboriert noch heute an den Folgen des Unfalls, das kostbare Instrument – in einen Geigenkasten gebettet – fiel von der Rückbank und kam zu Schaden. Am Mittwoch wurde am Landgericht Hannover über eine Schmerzensgeld- und Schadensersatzforderung des 45-Jährigen verhandelt, die mit einem Vergleich endete.

Das kostbare Instrument wurde 1752 von Carlos Antonio Testore in Mailand gebaut. Quelle: privat

Die von Carlos Antonio Testore in Mailand gebaute Violine wies nach dem Sturz einige Risse auf, die Reparatur kostete 1430 Euro. Doch während die Haftpflichtversicherung des Fiesta-Fahrers die Instandsetzungskosten für den Mercedes in Höhe von 4100 Euro klaglos zahlte, stellte sie sich bei der Geige auf die Hinterbeine. Es sei leichtsinnig gewesen, das historische Instrument ungesichert auf der Rückbank abzulegen, meinte ihr Anwalt Daniel Schneider vor Gericht: „Man hätte den Kasten ja vielleicht angurten können.“

Musiker leidet unter Spätfolgen

Auch mochte die Versicherung die 4000 Euro Schmerzensgeld nicht zahlen, die Dragus geltend machte, überwies lediglich 350 Euro. „Dabei leide ich bis heute unter einem Tinnitus, Verspannungen, gelegentlichen Kopfschmerzen und Gleichgewichtsstörungen“, erklärte der Musiker vor der 11. Zivilkammer. Auch sei er im Herbst 2017 vier Wochen dienstunfähig gewesen.

Anderthalb Jahre nach dem Autounfall brach der Hals der Violine ab – eine Spätfolge des Sturzes von der Rückbank? Quelle: privat

Zudem, erzählte der Geiger, habe sich der Hals der Violine anderthalb Jahre später vom Korpus gelöst. Ob das eine Spätfolge des Unfalls war, wisse er nicht, auf jeden Fall habe die Geige nach dieser Malesche im italienischen Cremona erneut repariert werden müssen. Seine Anwältin Insa Henjes merkte an, dass es durchaus üblich sei, Instrumente auf der Rückbank eines Autos abzulegen: „Hätte mein Mandant die Violine im Kofferraum deponiert, wäre der Schaden vielleicht noch viel gravierender ausgefallen.“

Kompromiss auf Widerruf

Richter Christian Lubrich machte deutlich, dass ein Fortgang des Prozesses – mit dem Einholen von medizinischen Gutachten – sehr teuer werden könnte. Er halte einen Schmerzensgeld- und Schadensersatzanspruch zwischen 7000 und 9000 Euro, der eine Abgeltung aller aktuellen und künftigen Ansprüche beinhaltet, durchaus für gerechtfertigt. Am Ende einigten sich der Musiker und sein Unfallgegner auf einen Betrag von 5000 Euro; allerdings haben beide Seiten noch 14 Tage Zeit, diesen Kompromiss zu widerrufen.

Der Geigenbauer, der das fast 270 Jahre alte Instrument repariert hatte, musste somit nicht mehr als Zeuge gehört werden. Und Bogdan Dragus zeigte sich nicht nur mit dem Ausgang des Prozesses zufrieden, sondern auch mit dem Zustand der Mailänder Violine: „Meine alte Lady klingt wieder wie früher.“

Von Michael Zgoll