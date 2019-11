Ein technischer Defekt ist Schuld an dem Brand, der am Sonntagmorgen am Lindener Turm in Hannover ausgebrochen war. Die Polizei entdeckte am Montag „deutliche Spuren“ an der Außenbeleuchtung des Biergartens. Die Betreiber sind derweil überwältigt vom immensen Hilfsangebot zum Wiederaufbau.