Hannover

Das Szenario mutet dystopisch an: Die Corona-Pandemie hat die Menschheit deutlich härter getroffen, als bisher angenommen. Veranstaltungen können nicht mehr stattfinden, Künstler und Künstlerinnen können nicht mehr arbeiten, es herrscht pure Verzweiflung. Kulturschaffende müssen sich sogar in Bunker unter die Erde flüchten. Dort pflegt das Team des Salon Prestige als letzte Instanz der Kulturvermittlung die hohe Kunst der gepflegten Konversation und lädt zu Konzerten, DJ-Sets und Gesprächen ein.

Zuletzt gelangten Musiker John Winston Berta und DJ Chilian mit einem futuristischen Fahrstuhl hinter dichten Nebelwänden ins Studio im tiefen Erdreich, um Vinyl auszulegen. „Die Musik soll die Seele aufhellen“, sagt Berta. Gegen Endzeitstimmung hilft nur Funk und Soul.

Künstler und Künstlerinnen treffen sich im Bunker

Die regelmäßig laufende Kulturshow des Salon Prestige ist ein Projekt, das im Theater am Küchengarten auf Sendung geht und im Netz ausgestrahlt wird. Mitten auf der Bühne des Kabarett-Spielorts stehen dafür seit Februar Bunkerwände als feste Kulissen. Zwischen Notausgangsschildern und spröden Wandleuchten stehen Barsessel und ausrangierte Schaufensterpuppen – eine Art Betriebskneipe im Kernreaktorkeller, ein Hort der Kultur, wo man sie definitiv nicht erwartet.

Und genau dort plaudern die Brüder Niklas und Alexander Bähnk mit Schauspielerin und Reporterin Carolin von der Groeben, Liedfett-Sänger Lucas Uecker und der Designerin und Chefin des Modelabels Dörpwicht, Stefanie Sieverding, über die Pandemie, Popkultur und künstlerische Pläne. Dabei wird Schnaps getrunken und geraucht.

Hunderte verfolgen mittlerweile regelmäßig die kurzweiligen Live-Shows zwischen Kneipen-Talk mit spannender Gästeliste und abseitigem Sparten-Fernsehen. Die Sendung war gerade Teil der digitalen Web-Konferenz Republica. Und zum Finale vor der Sommerpause kommt am 19. Juni Rapper Björn Beton von Fettes Brot in den hannoverschen Bunker.

Gastgeber trifft Theaterleiter: Moderator Niklas Bähnk (li.) und Tak-Chef Jan-Hendrik Schmitz veranstalten regelmäßig Konzerte, DJ-Sets und Gesprächsrunden. Quelle: Samantha Franson

Am Anfang der Produktion stand eine krude Idee

So professionell die Produktion anmutet, so spontan entstand die Show zunächst als krude Idee. Die Kulturszene litt zu Beginn des Jahres erneut im Lockdown. „Aber wir wollten nicht jammern, sondern etwas tun“, sagt Niklas Bähnk. Also traf er sich mit Tak-Chef Jan-Hendrik Schmitz. Bähnk studiert in Hildesheim Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis und half immer wieder im Tak. Bähnks Bruder ist in der Filmbranche tätig.

Unterstützt von vielen Freunden arbeiteten sie nun ein Konzept für eine Live-Show aus. Künstler und Künstlerinnen sollten in Baratmosphäre ins Gespräch kommen. Zuschauer sollten Fragen stellen und vor allem die Abläufe der Show interaktiv mitbestimmen können. Und natürlich sollte eine Band spielen: die Bunkerbabes. Und wenn Rapper Olli Bockmist aus der Interviewsituation direkt zu den Musikern springt, um mit ihnen zu spielen, ist diese Spontaneität genau im Sinne der Gastgeber.

18-köpfiges Team kümmert sich ehrenamtlich um die Show

Mittlerweile kümmern sich 18 Menschen um Technik, Ausstattung, Kostüme, Regie, Dramaturgie – ehrenamtlich und ohne Förderung. „Wir sind sehr stolz auf diese Teamleistung“, sagt Bähnk. „Wir wollten einfach gegen den allgemeine Kulturverdruss angehen und kreativ arbeiten. Oft entsteht ja in Krisen etwas Neues, etwas Innovatives.“

Das Team arbeitet an weiteren Ideen für die Zukunft. Zur Fête de la Musique soll es am 21. Juni einen Einblick in die Show in der Swiss Life Hall geben. Künftig sind auch Shows mit Publikum im Studio denkbar. „Aber erstmal wollen wir uns strukturieren und an Konzepten für die Zeit nach Corona arbeiten“, sagt Bähnk. Vielleicht verlassen die Protagonisten doch noch den Kulturbunker.

Die Show läuft über das Streamingportal Twitch. Dort findet man auch alte Episoden der Reihe.

Von Jan Sedelies