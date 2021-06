Hannover

Popkonzerte, schwimmende Ausstellungen musikalische Rundgänge – das Kulturleben Hannovers erwacht allmählich. Zugleich geht es in der Kommunal- und Landespolitik deutlich auf die Ferien zu. Die Tagesordnungen der Ausschüsse werden dünner, ein paar wichtige Themen wie die Dritte Betreuungskraft in Kitas sollen noch vor der Sommerpause entschieden werden. Die Woche im Überblick:

Rudel-Singen: Am Montag, 28. Juni, lädt der Raschplatz-Pavillon wieder zum beliebten Rudel-Singen ein, dieses Mal wegen der Corona-Pandemie nur als Livestream. Die Texte werden eingeblendet. Gesungen wird alles, was gute Laune macht: Lieder von Abba, den Beatles, Udo Jürgens, Reinhard Mey, Nena – von Titelmelodien bis zu Liedern aus der Mundorgel.

Neues Frauenhaus: Am Dienstag beschäftigt sich der Gleichstellungsausschuss der Region damit, ein neues Frauenhaus einzurichten. Dort sollen Opfer von häuslicher Gewalt Zuflucht und Hilfe finden, rund um die Uhr. Mit der Arbeiterwohlfahrt hat die Region bereits einen Träger gefunden, derzeit sucht sie nach einer geeigneten Immobilie.

Am Dienstag dürften die Biergärten wieder voll werden, weil Deutschland gegen England spielt. Quelle: Ilona Hottmann

Fußballgucken: Am Dienstag heißt es wieder: Daumen drücken für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Das Team von Bundestrainer Jogi Löw tritt um 18 Uhr gegen England an. In zahlreichen Biergärten und Kneipen Hannovers wird das Achtelfinal-Spiel zu sehen sein.

Dritte Kita-Kraft: Am Mittwoch berät der Haushaltsausschuss des Landtags noch einmal über das von der Landesregierung geplante Kita-Gesetz. Es sieht vor, dass ab 2027 jede Kita-Gruppe eine zusätzliche Halbtagskraft bekommt. Der Opposition ist das zu wenig, sie fordert eine zusätzliche Vollzeitkraft.

Landtagspolitiker beraten noch einmal über die dritte Kita-Kraft. Quelle: Monika Skolimowska

Musikalischer Rundgang: Am Donnerstag veranstaltet das Ensemble Megaphon unter dem Namen Infectus Hannover einen musikalischer Spaziergang entlang „historischer Pandemieplätze“ in der Innenstadt. Los geht es jeweils um 19 und um 21.30 Uhr an der Nikolaikapelle an der Goseriede. Die Kapelle diente einst als Quarantänestation für Lepra- und Pestkranke außerhalb der Stadtmauern.

Popkonzert: Am Freitag spielt die Band Liedfett auf der Gilde Parkbühne. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten sind noch erhältlich unter der Webadresse www.hannover-concerts.de

Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft macht Halt am Mittellandkanal. Quelle: Martin Steiner

Schwimmende Ausstellung: Am Sonnabend schippert die MS Wissenschaft wieder den Mittellandkanal hinunter und legt in Vahrenwald an (Vahrenwalder Straße, Höhe Finanzamt). Das umgebaute Binnenschiff bietet etliche naturwissenschaftliche Exponate und Experimente für wissensdurstige Kinder und Jugendliche. Der Besuch ist kostenlos. Tickets müssen übers Internet reserviert werden.

Regionstag: Am Sonntag lädt die Regionsverwaltung zum Tag der offenen Tür ins Regionshaus ein. Besucher erfahren, was die Region eigentlich ist und wozu sie gegründet wurde.

Von Andreas Schinkel