Thorsten Reiners kennt 90 Prozent seiner Gäste. Er sieht sie zum Teil mehrmals in der Woche. Trotzdem freut sich der 59-Jährige natürlich über jedes neue Gesicht. Seit 25 Jahren führt Reiners, der in seinem Laden nur Thorsten heißt, seine Stadtteilkneipe „Fiedel“. Und trotz Lockdown, Corona oder Auflagen im Außenbereich ist er sehr zufrieden – mit seinen Gästen und mit dem Geschäft.

Nachbarn grüßen freundlich

Die Kneipe gibt es schon seit rund 35 Jahren. Die Vorgänger hatten sie zunächst in der Oststadt in der Nähe des Raschplatz-Pavillons geführt. „Den Namen hat sie bekommen, weil der Partner der Wirtin immer Live-Musik organisiert hat“, sagt Reiners. Auch nach dem Umzug an die Jakobistraße/Ecke Roonstraße wurden noch regelmäßig kleine Konzerte in der „Fiedel“ gegeben. „Beim Umbau habe ich dann das Podest ausbauen lassen, allein schon wegen der guten Nachbarschaft habe ich auf Live-Musik verzichtet“, so Reiners. Bis heute übrigens sei das Verhältnis zu seinen Nachbarn entspannt, trotz gewachsener Außenfläche, die nicht zuletzt seit der Corona-Pandemie immer beliebter wird. „Wir achten schon sehr darauf, dass es hier ab 22 Uhr leise wird“, betont der Kneipier. Schließlich wolle er den Nachbarn in die Augen sehen. „Und bislang grüßen alle freundlich.“

Auch das Außenzelt der „Fiedel“ ist bei den Gästen beliebt. Quelle: Samantha Franson

Da hat er wohl etwas richtig gemacht. Genau wie bei der Berufswahl. „Schule war nicht so meins, also habe ich nach der Realschule eine Ausbildung zum Restaurantfachmann gemacht.“ In der Weser-Ems-Halle in Oldenburg, Reiners stammt aus Bad Zwischenahn. Nach Hannover ist er dann durch seinen Freund – und heutigen Ehemann – Jens gekommen, da dieser hier studieren wollte. „Ich habe im Maritim angefangen, dann war ich Restaurantleiter im damaligen Baccara dort.“ Nach einem Abstecher in eine Versicherungskantine – „das war schon ein bisschen langweilig“ – hat ihn die „Fiedel“-Vorgängerin dann gefragt, ob er übernehmen will – einen Laden mit immerhin 70 Innen- und 50 Außenplätzen.

Ohne Küche keine Kneipe

„Die Wirtin musste aus Krankheitsgründen aufhören, und da habe ich einfach zugesagt.“ Mit viel anfänglicher Unterstützung seines Mannes hatte Thorsten Reiners geplant, zehn Jahre lang „Fiedel“-Wirt zu sein, um dann genug Geld für ein eigenes Restaurant zu haben. „Das hat dann ja nicht so geklappt.“ Reiners lacht. Weder das mit dem Geld noch das mit dem Restaurant. Dabei ist ihm neben Bier und Theke auch die Küche sehr wichtig. Es gibt bei ihm leckere, klassische Gerichte auf der Karte, freitags ist Steaktag, die Portionen sind üppig, es schmeckt immer etwas besonders. Und die Preise sind nach wie vor ziemlich stabil auf sehr verträglichem Niveau.

Etwas anderes zu machen als eine Stadtteilkneipe, das kann sich Thorsten Reiners schon lange nicht mehr vorstellen. „Ich bin sehr beständig, sowohl beruflich als auch privat.“ Gatte Jens ist organisatorisch immer noch fest dabei und hat nicht zuletzt auch dazu beigetragen, dass die „Fiedel“ Corona-Krise und Lockdown bislang ziemlich unbeschadet überstanden hat. „Ich bin immer da und habe viel zu tun, ich bin wirklich zufrieden. Die Hilfen sind gut, die Gäste treu und die Verluste überschaubar.“ Das Raucherschutzgesetz damals hatte ihn anfangs mehr getroffen als die Pandemie.

Es hat sich allerdings einiges verändert in seiner Kneipe. „Die Leute wollen draußen sitzen, sie kommen früher und mit mehr Appetit, und sie gehen auch früher.“ Alles in allem keine schlechte Entwicklung, so rutscht mit zunehmendem Alter auch der Feierabend für den Wirt zeitlich nach vorne.

Trend zum Draußensitzen

Den Trend zum Draußensitzen hat Reiners schon vor der Krise eingeleitet und mehr Außenflächen auf dem Bürgersteig an der Jakobistraße beantragt – und bekommen. Thorsten Reiners ist überzeugt davon, dass die Stammkneipe im Stadtteil lebt. Er kennt fast alle Gäste beim Vornamen, kennt diejenigen, die nur an der Theke sitzen und ihre Ruhe haben wollen, die Doppelkopfrunden und Elternstammtische. Dass seine Mitarbeiter halb so alt sind wie der Chef, „zieht auch immer mehr jüngere Leute an“, glaubt der 59-Jährige.

Die Fiedel feiert Jubiläum: Thorsten Reiners (v.l), Dominik Jasinski ( Servicekraft), Bianca Ralphs (Köchin) und Michael Bröker (Koch). Quelle: Samantha Franson

Ihm soll es recht sein. Der schlanke Wirt – mehr als ein Feierabendbier gibt es für ihn selten – ist entspannt, unaufdringlich zurückhaltend und trotzdem immer für alle gesprächsbereit. „Ich mag Menschen, sonst könnte ich das hier ja nicht machen.“ Trotzdem hat er schon das Ende im Blick. „Ich denke, pünktlich zum Rentenalter in sechs Jahren höre ich auf.“ Er hofft dann auf eine engagierte Nachfolge, denn genau wie seine Vorgängerin möchte er seinen Laden nur in liebevolle Hände abgeben. „Sonst leg’ ich halt noch ein Jahre drauf.“

