Eigentlich war für den Saal des Maritim-Hotels am Flughafen Hannover ein Handyverbot verhängt worden. Das war den 800 Fans allerdings herzlich egal, als die zehn „ Game of Thrones“-Darsteller um Alfie Allan (Theon Greyjoy), Kristian Nairn (Hodor) und Sibel Kekilli (Shae) die Bühne betraten. Den Serienhelden einmal im realen Leben begegnen, so etwas muss natürlich dokumentiert werden. Dass von den Hauptdarstellern, wie Kit Harrington ( Jon Snow) oder Emilia Clark (Daenerys), niemand zur „Throne Con“ nach Langenhagen gekommen war – geschenkt.

Schauspieler zum Schweigen verdonnert

Obwohl die Fantasy-Serie im Frühjahr nach acht Staffeln beendet und das wohlbehütete Geheimnis um die Herrschaft auf dem Eisernen Thron gelüftet wurde, hatten die Fans brennende Fragen an die Schauspieler. Alfie Allen verriet etwa, dass es einige alternative Handlungsstränge und Enden gab, die Zuschauer wohl nie zu sehen bekommen werden. So sollte die junge Arya Stark den Heldentod sterben. Außerdem erzählte der 33-jährige Allen, wie es sich anfühlte, Teil des bestgehüteten Seriengeheimnisses aller Zeiten zu sein: „Wir mussten Verschwiegenheitsklauseln unterschreiben. Aber an die haben sich nicht alle Kollegen gehalten.“ Um Fans und Medien auf falsche Fährten zu locken, ließ der US-Sender HBO einige Schauspieler an Drehorte fliegen, ohne dass dort auch nur eine Minute mit ihnen gefilmt wurde, berichtete Allen – Verwirrungstaktik.

20 Euro pro Autogramm und Selfie

Während der Fragerunde mit dem Schauspieler kam dann der große Auftritt von Eve Brey. Weil der Moderator eher brüchiges Englisch sprach, meldete sich die Verwaltungsdolmetscherin prompt, um für Allen und das Publikum zu übersetzen. Schon saß die Stadtangestellte direkt neben dem Schauspieler auf der Bühne. „Das war schon aufregend, vor so vielen Leuten zu sprechen“, sagte Brey nach getaner Arbeit. Zur Belohnung habe ihr Allen ein Autogramm versprochen – ausnahmsweise gratis.

Eve Brey aus Hannover ist spontan als Übersetzerin eingesprungen. Quelle: Manuel Behrens

Denn Selfies und Unterschriften ließen sich die „Throne Con“-Veranstalter gut bezahlen: 20 Euro pro Autogramm und Foto. Das hielt etliche Besucher trotzdem nicht davon ab, sich in die Warteschlange vor den Darstellern einzureihen. „Eigentlich wollte ich ja kein Geld für Autogramme ausgeben“, sagte Imes aus Oldenburg. Dann reihte sie sich trotzdem bei Natalia Tena (Osha) ein. Ein paar nette Worte und ein Selfie später strahlt sie vor Aufregung. „Das ist schon cool, wenn man diese Leute man in echt trifft“, sagte sie. Weniger nah an den Fans gab sich an diesem Nachmittag die deutsche „Tatort“-Schauspielerin Sibel Kekilli. Nach einigen Minuten und ein paar Autogrammen ging sie missmutig. Ihr Platz blieb leer. Schnellen Schrittes verschwand sie in einem Hotelflur, vorbei an Carol Bullok.

Kristian Nairn (Hodor) schreibt seinen Fans Autogramme. Quelle: Manuel Behrens

Eine Britin kommt extra von der Insel

Die Britin war extra für die „Throne Con“ aus Stoke on Trent nach Hannover gekommen. Die Darsteller, Selfies und Autogramme interessieren sie aber nur am Rande: „Ich treffe hier Freunde.“ Vor zwei Wochen war sie auf einer ähnlichen Veranstaltung in Paris, davor in Österreich. „Unter den Fans ist das schon ein bisschen wie Familie“, sagte sie. Warum sie für die Serie durch Europa reist? „Es gibt gerade so viele Dinge, die Menschen auseinander bringen – wie der Brexit. , Game of Thrones’ verbindet, und das ist cool“, sagte die Britin.

Kristin Kaupke hat sich auf der "Throne Con" ein Tattoo stechen lassen. Quelle: Manuel Behrens

Mit einer bleibenden Erinnerung an das Fantasy-Epos ging auch Kristin Kaupke nach Hause. Sie hatte sich ein Tattoo am extra eingerichteten Stand auf den Nacken stechen lassen: die Silhouette eines Drachen. „Das war ganz spontan“, sagte sie. Mit ihrem Motiv war sie nicht alleine. „Ich habe heute schon sieben Drachen gestochen“, berichtete der Tätowierer.

Zur Galerie Für die „Throne Con“ waren 800 Fans sowie Schauspieler aus der Fantasy-Serie an den Flughafen Langenhagen gekommen.

Von Manuel Behrens