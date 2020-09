Hannover

Wie schädlich ist der Lärm von Schiffen für Fische? Das untersuchen jetzt Forscher unter Federführung der Tierärztlichen Hochschule ( TiHo) Hannover. Welche Auswirkungen hat der Lärm in Meeren und Flüssen auf die dortigen Lebewesen? Welche Geräusche sind besonders schlimm? Welche Möglichkeiten gibt es, den Schiffslärm zu reduzieren? Das sind einige der Fragen, die sich die Forscher in dem Projekt stellen.

Außer Tiermedizinern der TiHo sind an dem Projekt Biologen, Bioakustiker sowie Schiffsbauingenieure beteiligt. Die Europäische Kommission fördert die Untersuchung vier Jahre lang mit 9 Millionen Euro. Davon erhält das Institut für Terrestrische und Aquatische Wiltierforschung der TiHo eine Million Euro. Mitarbeiter des Instituts sitzen in der TiHo-Außenstelle in Büsum ( Schleswig-Holstein) und in Hannover.

Anzeige

Schifffahrt ist große Lärmquelle

Die Schifffahrt gehöre zu den großen Lärmquellen im Meer, berichtet eine Sprecherin der TiHo. Je nach Situation könnten sich die Geräusche im Meer über sehr große Distanzen ausbreiten und im Meer lebende Tiere stören und schädigen. Wale und Robben, viele Fische und andere Meerestiere wie zum Beispiel Tintenfische nutzten den Schall, um zu kommunizieren, zu navigieren oder Nahrung zu suchen. Die Geräuschkulisse im Meer störe sie dabei und könne ihre für sie überlebenswichtigen Hörorgane dauerhaft schädigen, erläutert die Sprecherin. Deshalb soll in dem Forschungsprojekt nun nach Lösungen gesucht werden. Start ist im Februar.

Weitere HAZ+ Artikel

Das Projekt will erstmals Experten aus den unterschiedlichen Bereichen zusammenführen, um den Unterwasserlärm im Sinne der Wassertiere zu verringern. Die Hoffnung sei, dass die Forschungsergebnisse „zu intelligenten, praktischen Lösungen führen“, sagt die Leiterin des TiHo-Instituts, Prof. Ursula Siebert. Sie übernimmt bei den Forschungen die Leitung des biologischen Arbeitsbereiches.

Wissenschaftler wollen informieren

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Forscher ist die Vermittlung der Ergebnisse an eine breite Öffentlichkeit. In Zusammenarbeit mit Naturinformationszentren, Museen und Schulen soll auf unterhaltsame und kreative Weise über die Probleme und mögliche Lösungen informiert werden. Die Forscher wollen unter anderem mit Filmen und Fotos das Bewusstsein für die durch den Unterwasserlärm entstehenden Probleme schärfen.

Von Mathias Klein