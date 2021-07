TiHo-Studie: Hunde sollen bei Konzerten Corona-Infizierte aufspüren

Hannover

Speziell ausgebildete Corona-Spürhunde könnten dabei helfen, Großveranstaltungen künftig sicherer zu machen. Für das Projekt „Back to Culture“ der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) stellt das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur jetzt 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Die Forscher wollen in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern von Hannover Concerts und ProEvent in einer Studie prüfen, wie und ob das Infektionsrisiko bei Konzerten und anderen Veranstaltungen mit viel Publikum durch den Einsatz der Spürhunde verringert werden kann. „Die Studie könnte ein Lichtblick für Künstlerinnen und Künstler und Veranstalter werden“, sagt Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU).

Treffsicherheit liegt bei 94 Prozent

Schon eine Pilotstudie der TiHo hatte gezeigt, dass Hunde mit ihrem ausgeprägten Geruchssinn in der Lage sind, Speichelproben von mit dem Coronavirus infizierten Personen und gesunden Probanden zu unterscheiden – mit rund 94-prozentiger Sicherheit. Eine Folgestudie ergab, dass auch Schweiß und Urin geeignetes Probenmaterial sind. Sollten die Hunde ihre Treffsicherheit auch in der nun anlaufenden Studie unter Beweis stellen, böte ihr Einsatz die Möglichkeit, das Infektionsrisiko bei großen Konzerten oder Festen zu minimieren, erklärt Thümler. „Ein Vorteil am Rande ist – Hunde treffen ihre Entscheidung innerhalb von Sekunden und sind damit sehr viel schneller als die Antigen-Schnelltests.“

„Wir werden die von den Spürhunden ermittelten Ergebnisse mit denen von Antigen-Schnelltests und PCR-Testverfahren vergleichen“, erklärt TiHo-Professor Holger Volk, der die Studie koordiniert. Geplant ist, ab Herbst dieses Jahres vier Konzerte unter unterschiedlichen Bedingungen zu veranstalten. Dabei werden die Besucher und Besucherinnen zugleich Teilnehmende der Studie sein. Testszenarien zwischen 500 und mehreren Tausend Personen seien vorgesehen, sagt Volk. Der vorgeschriebene Mindestabstand, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und andere Parameter sollten dabei variiert werden. In der letzten Phase sei geplant, ganz auf Masken und Abstände zu verzichten. „Unser Ziel ist es, zurück zur Normalität zu kommen“, betont der Professor. Er ist sehr zuversichtlich: Schon zum Jahresende sollten erste Erkenntnisse vorliegen, mit denen es möglich sein sollte, Großveranstaltungen künftig besser zu planen.

Neue Erkenntnisse Ende des Jahres erwartet

Hannover Concerts und ProEvent waren mit dem Wunsch an die TiHo herangetreten, die Corona-Spürhunde auf ihre „Konzerttauglichkeit“ zu prüfen. Bisher wurden solche Hunde nur an Flughäfen eingesetzt, um Infizierte aufzuspüren, etwa in Helsinki und Dubai. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte sich im Februar dieses Jahres über das TiHo-Projekt informiert und eine Machbarkeitsstudie angekündigt. „Wir sind unheimlich froh, dass die Finanzierung jetzt gesichert ist“, sagt Volk.

Von Juliane Kaune