Tickets für Paul McCartney in Hannover: Heute startet der Verkauf

Hannover

Er ist ein moderner Klassiker, ein lebendiges Stück Musikgeschichte. Fans nennen seinen Namen und den seines verstorbenen Kollegen John Lennon längst ehrfürchtig in einer Reihe mit Bach und Beethoven. Im Sommer 2020 gibt sich Paul McCartney in Hannover die Ehre: Am 4. Juni wird der Ex-Beatle mit seiner Band in der HDI-Arena auftreten.

HAZ und NP präsentieren das einzige Deutschland-Konzert des 77-Jährigen im Rahmen seiner „Freshen Up“-Tour, die im September 2018 in Kanada begann.

Tickets kaufen: Hier bekommen Sie Karten für das Konzert von Paul McCartney

Ankündigung von Paul McCartney

„Ich habe so unglaubliche Erinnerungen an meine Zeit in Deutschland und genieße es immer wieder, wenn ich zurückkehren kann“, teilte McCartney mit.

Paul announces new #FreshenUpTour show in Hannover, Germany. More info HERE: https://www.paulmccartney.com/news-blogs/news/pauls-freshenuptour-heads-to-germany Gepostet von Paul McCartney am Montag, 25. November 2019

Paul McCartney ist seit 2003 erstmals wieder in Hannover

Die Bühne fiel bei Paul McCartneys letzten Konzerten in Deutschland gewaltig aus: Im Sommer 2016 spielte er im Rahmen seiner „One on One“-Tour in Düsseldorf, München und Berlin. Dabei legte Sir Paul eine fast dreistündige Show mit viel Videokunst und Pyrotechnik hin, er schäkerte mit dem Publikum auf Deutsch – schließlich begannen die Beatles ihre Karriere 1960 in Hamburg – und er spielte von „Hey Jude“ bis „Yesterday“ zahlreiche Beatles-Klassiker.

McCartney war bereits eine Legende, als er vor 16 Jahren sein bislang einziges Konzert in Hannover gab: Am 30. April 2003 lieferte er in der damaligen Preussag-Arena vor 10.000 Fans eine grandiose Show ab. Anders als bei früheren Konzerten suchte er nicht mehr die Distanz zu seiner Beatles-Vergangenheit, sondern spielte von „Blackbird“ bis zu „ Eleanor Rigby“ viele Songs der Fab Four. Dem verstorbenen George Harrison widmete er „Something“, das er auf der Ukulele vortrug – ein Gänsehautmoment.

Bilder vom Konzert von Paul-McCartney-Konzert 2003

Zur Galerie So war McCartneys Konzert in Hannover 2003

Seither ist McCartneys Ruhm nochmals gewachsen. Das 1969 produzierte Beatles-Album „Abbey Road“, von Enthusiasten ohnehin als Vollendung der Musikgeschichte gefeiert, wurde jetzt genau 50 Jahre nach seinem Erscheinen in diversen Jubiläumseditionen noch einmal neu vermarktet. Sein vor gut einem Jahr erschienenes Album „ Egypt Station“ bekam gute Kritiken und verkaufte sich prächtig – und fast ununterbrochen ist McCartney seit Monaten auf Tournee.

Es scheint, als erlebe McCartney noch einmal einen späten Frühling. Und einen Abend davon wird er in Hannover verbringen. „Unglaublicherweise ist es 17 Jahre her, dass ich meine letzte Show in Hannover hatte“, sagte er jetzt. „Ich kann es kaum erwarten, euch alle zu sehen.“

Ticket-Vorverkauf: Preise und Bedingungen

Karten für das Hannover-Konzert kosten zwischen 92,75 Euro und 195 Euro. Es gibt allerdings auch sogenannte Golden-Circle-Tickets für Topplätze, die preislich bei 380 Euro liegen. Der vordere Teil des Innenraums soll bestuhlt werden.

Achtung: Es können höchstens sechs Tickets gleichzeitig gekauft werden.

Der Online-Presale für das Hannover-Konzert beginnt am Mittwoch, 27. November, um 10 Uhr online unter anderem im HAZ-Ticketshop.

Der offizielle Vorverkauf startet am Freitag, 29. November, an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Lesen Sie auch

Von Simon Benne