Hannover

Ob Eichhörnchen im Stadtpark oder Luchse, Mufflons und Dachse: In Europa leben rund 250 verschiedene Säugetierarten. „Wir können es aber überhaupt nicht einschätzen, wo die Tiere vorkommen und wie viele es sind“, berichtet Wildtierforscher Oliver Keuling von der Tierärztlichen Hochschule ( TiHo) Hannover.

Europaweite Karte über wilde Säugetiere geplant

Deshalb sollen nun naturliebende Bürger weiterhelfen. Ein internationales Forscherteam ruft dazu auf, gesichtete Wildtiere zu melden. „Wir wollen eine europaweite Karte mit dem Vorkommen der wilden Säugetiere erstellen“, erklärt Keuling, Projektleiter in Deutschland. Egal, ob auf Wanderungen, im Vorgarten oder beim Spaziergang am Feldrand – die Wissenschaftler freuen sich über jede Beobachtung. „Wir wollen Daten bekommen – und die Leute für wild lebende Tiere begeistern“, erklärt Keuling. Der Aufruf richtet sich an Schüler, Studenten und jeden Interessierten.

Meldung per Smartphone-App

Per Smartphone-App können Bürger ihre Sichtung melden und eigene Fotos hochladen. Der Standort wird dabei automatisch erfasst. Zur Orientierung gibt es auf der App iMammalia Bilder der Tiere. Da die App noch im Aufbau ist, sind dort bisher nur rund 20 Säugetierarten zu sehen. Davon sollten sich die Tierbeobachter aber nicht bremsen lassen. Nur Mäuse klammern die Wissenschaftler aus, weil ihre Bestimmung für Laien deutlich zu schwierig ist.

Bisher bekommen Forscher ihre Daten über wild lebende Säugetiere aus einzelnen Monitoring-Projekten sowie über die Meldungen der Jäger über erlegte Tiere. Doch diese Informationen sind lückenhaft. Viele Gebiete fallen komplett aus der Beobachtung, und manche Wildtiere dürfen nicht gejagt werden. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) wertet seit 2017 Beobachtungsdaten von Wildtieren aus. Das Bürgerprojekt soll das nun ergänzen. Es geht dabei um Tierschutz, Kontrolle des Vorkommens und auch die Eindämmung von Tierseuchen.

Bürger helfen Forschern

Das Forschungsprojekt mit Bürgerbeteiligung läuft zwei Jahre und startet zunächst in den Pilotländern Deutschland, Spanien, Kroatien und Polen. Ab Mai 2020 wird es auf die übrigen Regionen Europas ausgeweitet. Auch Forscher machen mit und laden Bilder aus Fotofallen hoch. Dafür nutzen sie die Internetseiten www.mammalweb.org und www.agouti.eu, die sich auch für fortgeschrittene Naturbeobachter eignet. Die App iMammalia läuft auf Android und iOS, es gibt sie im jeweiligen Store.

Die Forscher informieren zukünftig kontinuierlich auf Facebook, Twitter und Instagram über das Projekt und die gesichteten Tiere. Außerdem stehen sie über diese Kanäle für Fragen zur Verfügung.

Keuling selbst, der am TiHo-Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung arbeitet, hat in seinem Leben schon so einige wilde Tiere beobachtet. Besonders beeindruckt hat ihn ein Fischotter, der ihm in Nähe eines kleinen Dorfes plötzlich über den Weg lief. „Der Otter verschwand blitzschnell im See“, erinnert sich der Wissenschaftler. So geschmeidig, dass keine Welle das Wasser kräuselte.

Von Bärbel Hilbig