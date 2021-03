Hannover

Eichhörnchen, Kaninchen, Waschbären: Wilde Tiere leben auch mitten in der Stadt. Doch wo genau und wie häufig sind sie? Vor gut einem Jahr hat die Tierärztliche Hochschule Hannover Bürger dazu eingeladen, ihre Sichtungen wild lebender Säugetiere per Smartphone-App zu melden. TiHo-Wildtierforscher Oliver Keuling hat seitdem Nachrichten über Biber am Ricklinger Dreiecksteich und auch über Wölfe im weiteren Umland bekommen.

„Der Traum wäre natürlich, wenn Bürger dabei auch seltene Tierarten wie Haselmaus oder Siebenschläfer entdecken“, sagt Keuling. Die Zufallsbeobachtungen lassen sich überall machen, im Park, beim Wandern oder Spazierengehen. „Selbst im Tiergarten. Dort interessieren uns aber nur die Tiere, die dort selbst raus und rein können.“ Die Wildschweine im Gehege scheiden also aus. Bei einem Projekt mit Studenten hat Keuling dort per Fotofalle aber auch schon deren frei lebende Artgenossen entdeckt. „In Hannover leben, anders als in Berlin, nur sehr wenige Wildschweine“, berichtet der Forscher. Doch vor dem Eindringen dieser wirklich wilden Schweine schützen auch die meisten Zäune nicht.

Europa-Karte mit wilden Säugetieren geplant

Baummarder lassen sich am Feldrand eher selten sehen. Dieser kam den Tiho-Forschern dennoch vor die Linse. Quelle: Tiho

Die Bürger-Forscher und die TiHo beteiligen sich mit den Beobachtungen am Projekt Mammal-Net, das in mehreren Ländern läuft. „Wir wollen eine europaweite Karte mit dem Vorkommen der wilden Säugetiere erstellen“, erklärt Keuling, Projektleiter in Deutschland. Rund 250 verschiedene Säugetierarten leben in Europa. Zu ihrer Verbreitung gibt es natürlich Meldungen von Jägern und Forschern, aber auch viele Lücken. „Wir hoffen auf Überprüfung und Ergänzung unserer Daten“, erklärt Keuling.

Das Projekt startete im Herbst 2019 zunächst in Deutschland, Spanien, Kroatien und Polen. Seitdem sind gut 6000 Meldungen eingegangen, der Großteil in Deutschland. Einen Hotspot gibt es um Hannover herum, weil hier zuerst auch viele TiHo-Studierende mitgemacht haben. Der erste Corona-Lockdown brachte noch einmal einen Schub. „Die Leute gehen seitdem viel spazieren. Und wir möchten die Bürger auch dazu motivieren“, sagt der Wildtierforscher.

Das Wissen über die Verbreitung der Arten soll helfen, die Wildtiere besser zu schützen, gerade weil sich die Umwelt der Tiere durch menschliches Zutun oft schnell ändert.

Kostenloser Onlinekurs für Bürger-Forscher

Die TiHo bietet jetzt einen kostenlosen Online-Kurs zur Beobachtung wild lebender Säugetiere. Der englischsprachige Kurs „Bürgerwissenschaft: Möglichkeiten zur Verbesserung des Schutzes europäischer Säugetiere" besteht aus vier Videos, die bis 30. Juni zugänglich sind.

Ihre eigenen Beobachtungen wild lebender Tiere können Bürgerinnen und Bürger über die App iMammalia mitteilen. Sie läuft auf Android und iOS und kann in den jeweiligen Stores heruntergeladen werden.

Von Bärbel Hilbig