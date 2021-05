Hannover

Die Tierärztliche Hochschule Hannover (Tiho) belegt in einem wichtigen weltweiten Hochschulvergleich einen Spitzenplatz. Sie kommt im diesjährigen Shanghai Global Ranking of Academic Subjects, kurz Shanghai-Ranking, in den Veterinärwissenschaften auf den dritten Platz. Damit verbessert sie sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Rang.

„Seit drei Jahren befindet sich die Tiho unter den vier besten Universitäten in diesem Ranking. Überzeugen können wir vor allem mit unserer Vielzahl an Publikationen in den wichtigen Wissenschaftsjournalen“, sagt Tiho-Präsident Gerhard Greif. 2019 kam die Tiho auf den zweiten Platz, 2017 auf den siebten. Davor war sie noch nicht im Ranking vertreten.

Liste mit den besten 300 Universitäten der Welt

Das Shanghai-Ranking listet in der Kategorie Veterinärwissenschaften die besten 300 internationalen Universitäten auf. Dieses Jahr liegt die Uni Gent vorn, gefolgt von der Nanjing Agricultural University.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit 2003 veröffentlicht die Jiao-Tong-Universität in Shanghai jährlich ein internationales Fächerranking, in dem sie die Forschungsleistungen von 1800 Universitäten in 54 Fachgebieten aus Medizin, Natur-, Lebens-, Ingenieur- und Sozialwissenschaft miteinander vergleicht. In die Bewertung fließen die Zahl der Publikationen und die Zitationsrate in den wichtigsten Wissenschaftsjournalen des jeweiligen Fachs ein. Dafür werden die Wissenschaftsdatenbanken Web of Science und InCites durchforstet.

Von Bärbel Hilbig