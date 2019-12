Hannover

Eigentlich könnte Albert Osterhaus längst seinen Ruhestand genießen. Stattdessen jagt der berühmte Tierseuchen-Experte weiter nach Viren, die auch uns Menschen gefährlich werden könnten. Sein neues Ziel: ein Universal-Impfstoff gegen Grippeviren. „Unser Traum ist ein Mittel, das – ein- oder zweimal im Kindesalter geimpft – lebenslang gegen alle Formen von Influenza schützt.“

Der Professor aus den Niederlanden hat vor rund fünf Jahren mit dem Aufbau des neuen Forschungszentrum RIZ an der Tierärztlichen Hochschule Hannover (Tiho) begonnen. Im Research Center for Emerging Infections and Zoonoses, so der vollständige Name, beschäftigen sich Wissenschaftler mit Infektionskrankheiten, die es schaffen, die Grenze zwischen Mensch und Tier zu überwinden – die sogenannten Zoonosen.

Dazu gehören auch die Influenzaviren, die Grippe auslösen. Gefährlich machen diese Krankheitserreger zwei Eigenschaften: Sie verändern sich leicht, und sie kommen bei Mensch und Tier vor. Vor jeder Grippesaison entscheiden deshalb Experten neu über den aktuellen Impfstoff. Dennoch sterben jedes Jahr weltweit eine halbe Million Menschen an der Influenza. „90 Prozent sind ältere Leute“, berichtet sein Kollege Professor Guus Rimmelzwaan.

Zwei Niederländer – ein Spezialgebiet

Osterhaus hat sich sein Leben lang mit dem Thema beschäftigt und gilt als einer der erfahrensten Virologen und Grippeexperten weltweit. Vor zwei Jahren gelang es ihm, zur Verstärkung seinen renommierten Landsmann Rimmelzwaan an die Tiho zu holen. Der inzwischen 60-Jährige kam mit einer Alexander-von-Humboldt-Professur. Der höchstdotierte Forschungspreis Deutschlands dient dazu, internationale Spitzenforscher ins Land zu locken. Das bedeutet: Der auf Influenzaviren spezialisierte Experte hat fünf Jahre lang insgesamt bis zu 5 Millionen Euro für seine Forschung zur Verfügung.

Die beiden Niederländer kennen sich seit Jahrzehnten und sind ein eingespieltes Team. „ Guus hat bei mir promoviert“, plaudert der ältere Osterhaus aus. Das Duo hat jetzt vier große Impfstoffprojekte an Land gezogen. So koordinieren die beiden Experten das internationale Projekt Endflu, mit dem sie der Grippe Einhalt gebieten wollen. „Das ist wie die Suche nach dem Heiligen Gral“, scherzt der 71-Jährige. Eingebunden sind 13 Forschergruppen in Indien und verschiedenen europäischen Ländern. Die EU fördert allein den europäischen Part mit 8,6 Millionen Euro für fünf Jahre, 1,2 Millionen gehen an die Tiho.

Gesucht: ein Impfstoff gegen verschiedene Grippetypen

Professor Albert Osterhaus ist wissenschaftlicher Leiter des Forschungsinstituts RIZ mit rund 100 Mitarbeitern wie Doktorand Robert Meineke und Humboldtprofessor Guus Rimmelzwaan (von links) . Quelle: Katrin Kutter

Ein Impfstoff, der gegen jede Form der Influenza schützt? „Wahrscheinlich wird das nicht klappen“, räumt Osterhaus ein. Aber auch ein Impfstoff, der gegen eine Vielzahl von unterschiedlichen Grippeviren vorbeugend hilft und damit zumindest mehrere Jahre Schutz bietet, wäre bereits ein großer Fortschritt. Für das Projekt greifen die beiden Niederländer auf langjährige eigene Erfahrungen und auf die Vorarbeiten vieler anderer Forscher zurück.

„Wir sind nicht ganz naiv“, sagt Osterhaus und garniert sein Understatement mit einem breiten Lächeln. Bisher zielten Grippeimpfstoffe auf ein spezielles sehr wandelbares Eiweiß an der Oberfläche des Influenzavirus, das Hämagglutinin. Die Forscher wollen nun andere vielversprechende Virus-Proteine ins Visier nehmen, die stabiler sind. Wenn sie Basis für eine Schutzimpfung werden, rufen sie möglicherweise eine effektivere Antikörperreaktion hervor. „Wir wissen von verschiedenen Proteinen, dass sie einigermaßen Schutz geben können. Darauf konzentrieren wir uns“, erklärt Rimmelzwaan.

Experten warnen vor weltweiter Grippeepidemie

Der Humboldt-Professor hat jedoch noch einen anderen Trumpf im Ärmel. „Ohne T-Helferzellen funktioniert die Immunabwehr nicht. Wir wollen auch sie stärken und in die Impfung einbeziehen.“ Diese weißen Blutkörperchen spielen eine wichtige Rolle beim Kampf des Körpers gegen eindringende Viren.

Im Hintergrund der Forschung lauert die Gefahr, dass es wieder zu einer verheerenden Pandemie wie der Spanischen Grippe mit rund 50 Millionen Todesopfern kommt. „Bei den weltweite Ausbrüchen gab es immer ein neues Virus, das aus der Tierwelt kam. Diese Epidemien verbreiteten sich sehr schnell rund um die Welt“, erzählt Osterhaus. In seiner Heimat leitete Osterhaus das Institut für Virologie der Erasmus-Universität Rotterdam und das Referenzlabors für Influenza. Der erste Nachweis, dass sich auch Menschen mit dem Vogelgrippe-Erreger H5N1 infizieren können, gelang 1997 seinem Team.

RIZ: Forschungsinstitut für neue Infektionskrankheiten Mit Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragbar sind, beschäftigen sich rund hundert Mitarbeiter im Research Center for Emerging Infections and Zoonoses (RIZ). Dazu gehören neben Influenza-Viren auch Viren der Klassischen Schweinepest, der Frühsommer-Meningoenzephalitis ( FSME) oder Bakterien wie Streptokokken. Die Tierärztliche Hochschule Hannover (Tiho) hat das Forschungszentrum im Jahr 2014 in Betrieb genommen. Für das Zentrum entstanden auf dem Hochschulgelände am Bünteweg zwei Neubauten für rund 50 Millionen Euro. Ein Haus ist mit Laboren der Sicherheitsstufe 2 ausgestattet, im anderen Gebäude gibt es Labore für Tierversuche der Sicherheitsstufe 3. Diese Labore mit Sicherheitsschleuse dürfen Mitarbeiter nur in Schutzkleidung betreten und müssen sich beim Verlassen duschen. Eine Lüftungsanlage mit Spezialfiltern in zwei Stufen soll verhindern, dass Erreger nach draußen dringen.

Schwieriger Anfang in Hannover

Der Aufbau des Tiho-Instituts kam zunächst nur langsam in Gang. „Der Anfang war natürlich schwierig. Ich habe zwei leere Gebäude bekommen und musste erst einmal Projekte beantragen“, erzählt Osterhaus. Inzwischen brummt der Laden. Aktuell laufen insgesamt 15 größere Projekte. Die Tiho trage rund zehn Prozent der Kosten aus ihrem Etat, berichtet Osterhaus. 90 Prozent kommen aus der nationalen und internationalen Forschungsförderung. Üblich seien in seinem Feld sonst 20 bis 30 Prozent Drittmittelförderung.

Mögliche Impfstoffe aus dem Projekt Endflu testen die Forscher später zunächst an Frettchen. Anders als Mäuse sind sie gegen alle Viren empfindlich, die es auch im Menschen gibt. Versuche mit Mäusen erbringen dagegen häufig keine sinnvollen Ergebnisse. „Wir sagen immer, Mäuse lügen ...“, hebt Osterhaus an. „Aber nicht immer“, wendet Rimmelzwaan ein.

Selbst lassen die beiden Forscher sich jedes Jahr gegen Grippe impfen. „Und nicht nur, weil wir in der Risikogruppe ab 60 sind.“ Zweimal habe der Virus ihn erwischt, erzählt Osterhaus. Er hatte die Impfungen vergessen, in einem Jahr kam noch eine Lungenentzündung hinzu. Diese Erfahrungen mit der riskanten Krankheit haben ihm gereicht. „Es war schrecklich.“

Lesen Sie auch

Von Bärbel Hilbig