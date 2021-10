Hannover

Deutschlandweit vermelden Tierheime, dass sie an ihre Grenzen stoßen – als Folge der Corona-Pandemie. Offenbar haben sich viele Menschen im Lockdown ein Haustier zugelegt, als Kultureinrichtungen geschlossen und Reisen fast nicht möglich waren. Nun, bei gelockerten Corona-Auflagen, wollen manche Halterinnen und Halter ihr Tier wieder loswerden. Auch in der Region Hannover verzeichnen einige Tierheime einen erhöhten Andrang.

Das ist etwa in der Einrichtung in Burgdorf der Fall. Dort habe etwa die Regelung, dass Hundehalter sich auch im Lockdown nach 22 Uhr draußen aufhalten durften, zu mehr Anfragen geführt, sagte Leiterin Diandra Boczek. Das Tierheim selbst habe zwar nur dann einen Hund vermittelt, wenn die Voraussetzungen gestimmt hätten. Über das Internet hätten sich viele aber dennoch ein Tier angeschafft. Nun würden einige den Hund wieder loswerden wollen, so Boczek. Vielen sei offenbar nicht bewusst, was es bedeute, ein Tier zu halten.

Halter bringen Tier unter Vorwand zurück

Auch in Barsinghausen bringen immer mehr Menschen ihre Tiere ins Heim. Bereits im Juni schilderte die Vorsitzende des Tierschutzvereins, Gabriele Fauken, dass viele ihr Tier loswerden wollten, weil sie wieder zur Arbeit mussten. Dabei hätte das Tierheim sich mitunter noch dreiste Ausreden anhören müssen, wie etwa Allergien, die angeblich bei den Besitzern aufgetreten seien.

Im Tierheim Hannover, das seinen Sitz in Langenhagen hat, ist von einer Rückgabewelle jedoch wenig zu spüren. „Ich weiß, dass es diese Meldungen gibt“, sagt Mitarbeiter Arvid Possekel. Der Betrieb in Langenhagen liefe jedoch „relativ normal“. Menschen, die sich unüberlegt ein Tier anschaffen, gebe es immer.

Preise für Hunde steigen stark an

Speziell in Bezug auf Hunde beobachtet Possekel allerdings, dass sich derzeit sehr viele Menschen ein Tier anschafften. Die gezüchteten Tiere seien ausverkauft, die Preise stark angestiegen – auch die der illegalen Händler auf Ebay-Kleinanzeigen. Während früher ein Hund für etwa 250 Euro verkauft worden sei, habe die starke Nachfrage die Preise bei Mischlingen auf etwa 500 Euro erhöht, sagt Possekel. Bei Rassehunden müsse man schnell um die 1500 Euro zahlen.

Zwar landeten nicht spürbar mehr Hunde im Langenhagener Tierheim, negative Folgen hätten der Kaufandrang und der dadurch entstandene illegale Handel aber dennoch, erklärt der Mitarbeiter. So komme es immer wieder vor, dass die Herkunft der Tiere falsch angegeben werde. Auch Krankheiten würden eingeschleppt – Possekel verweist dabei auf den Fall in Bremen, wo kürzlich ein Hund an Tollwut gestorben war. Die Krankheit ist eigentlich in Deutschland ausgerottet.

Der Bundesverband für Tiergesundheit hat in einer Mitteilung kürzlich ähnliche Beobachtungen wie die des Tierheim-Mitarbeiters geschildert. Der Verband nennt neben Tollwut auch das Vorkommen von Krankheiten wie Parvovirose oder Staupe. Diese hochansteckenden Viruserkrankungen können für ungeimpfte Tiere tödlich sein. Zudem würden importierte Welpen häufig zu früh vom Muttertier getrennt und seien deshalb weder geimpft noch entwurmt. „Solche Vorfälle sind nicht neu, haben sich durch Corona aber deutlich verschärft“, schreibt der Verband.

Von Thea Schmidt