Hannover

Kinder sind jetzt als Sammler gefragt: Vom 28. September bis zum 9. Oktober nimmt der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün der Stadt Hannover Kastanien und Eicheln für die Winterfütterung der Tiere im Tiergarten an. Es gibt drei Annahmestellen für die Baumfrüchte. Das Wirtschaftsgebäude an der Tiergartenstraße 149 ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Der Forsthof Am Pferdeturm in der Kleestraße 101 öffnet montags bis donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 11.30 Uhr. Der Betriebshof Mecklenheide in der Schulenburger Landstraße 331 (Zufahrt über die Kindertagesstätte) nimmt die Früchte montags bis donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr und freitags von 8 bis 11.30 Uhr an. An den Wochenenden sind die Annahmestellen geschlossen.

Die Förster bitten darum, die gesammelten Kastanien und Eicheln nicht längere Zeit in Plastiktüten aufzubewahren, weil sie sonst schimmeln und für das Wild nicht mehr genießbar sind. Geeignet als Lagerbehälter sind Span- oder Drahtkörbe.

Tiergartenfest fällt aus

Das zunächst für 10. Oktober geplante Tiergartenfest muss in diesem Jahr ersatzlos ausfallen. Wegen der Corona-Pandemie sind Großveranstaltungen bis Ende Oktober nach bisherigem Stand nicht möglich. Deshalb konnten die Planungen nicht rechtzeitig starten. Dennoch erhalten die jungen Sammler als Dankeschön für ihre Unterstützung eine kleine Baumscheibe.

Von Bärbel Hilbig