Hannover

Im Tiergarten ändern sich von Montag, 4. November, bis Mitte Dezember die Öffnungszeiten. Wegen der Jagdsaison dürfen Besucher montags bis mittwochs erst von 12 Uhr an in die Anlage. An den übrigen Wochentagen ist sie wie üblich von 7 Uhr an bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet.

Nach Angaben der Stadt müssen rund 55 Tiere aus dem Bestand an Dam-, Rot- und Schwarzwild geschossen werden, um eine artgerechte Haltung zu gewährleisten. Gekoppelt an die Jagd ist auch der Wildbretverkauf. An den Donnerstagen 7., 14. und 21. November bietet der Tiergarten jeweils von 16 Uhr an Wildbret in Portionen von einem bis fünf Kilogramm an, solange der Vorrat reicht. Verkauft wird am Forstbetriebshof in der Tiergartenstraße 149.

Von Bernd Haase