Hannover

Ordentlich viele Kastanien hat der dreijährige Theo mit seiner Oma Christa Türk gesammelt. „Für die Hirsche“, erklärt der Knirps, bevor er die Beutel mit seiner Mutter in einen großen Container leert. Mit einem Bollerwagen ist die Familie zum Tiergartenfest gekommen, damit sie die Fracht gut transportieren kann. Viele Kinder geben vor dem Eingang noch schnell die Früchte ihrer Sammelei ab, denn dafür gibt es eine bedruckte Baumscheibe – als rustikale Eintrittskarte.

Sonnabend strömen wie jedes Jahr zahlreiche Familien auf das beliebte Fest in Kirchrode. Kinder und Eltern können viel ausprobieren, das gehört zum speziellen Charme der Veranstaltung in dem alten Park. Der siebenjährige Ben sägt unter Aufsicht von Forstarbeiter Dirk Wiechers mit seiner Mutter an einem Baumstamm. Die Schrotsäge, die beide hin und her ziehen müssen, bereitet Nicole Springer ordentlich Mühe. „Erzähl das Papa nicht“, sagt sie lachend. „Ich kann noch richtig lange“, behauptet Ben, der zum ersten Mal eine Säge in der Hand hält. Spaß haben beide bei der ungewohnten Arbeit.

Nicole und Ben Springer sägen eine Scheibe von einem Baum, Forstarbeiter Dirk Wiechers gibt Tipps. Quelle: Hilbig

Zufrieden halten Miriam Henck und Vanessa Griesing selbst gebaute Vogelhäuschen in den Händen. „Der Bausatz war gut vorbereitet, und die Mitarbeiter beaufsichtigen die Eltern ganz professionell“, lobt Miriam Henck. Die Kinder der beiden Freundinnen durften dieses Mal noch nicht den Hammer schwingen. Fiona, Sophie und Noah sind erst vier Jahre alt. „Vielleicht nächstes Jahr“, meinen die beiden Mütter. Sie möge das Tiergartenfest einfach, sagt Miriam Henck. Und das hört sich nach tiefster Überzeugung an.

Nebenan lassen die Musiker vom Parforcehorn-Bläsercorps Hannover zünftige jagdliche Musik erklingen. Die Bläser treten seit rund 25 Jahren ehrenamtlich beim Tiergartenfest auf – für den Applaus. „Es ist eine ganz besondere Atmosphäre hier, die Natur, der Park, die Tiere. Und dann die Kinder“, lobt Jutta von Graevemeyer-Böschen. Die Gruppe spaziert durch den ganzen Park und ist so immer wieder kurz zu hören.

Die Musiker vom Parforcehorn-Bläsercorps Hubertus treten ehrenamtlich auf. Quelle: Hilbig

Roman und Christa Tysper sind vor vielen Jahren schon mit ihren Sohn zum Tiergartenfest gegangen. Nun setzen sie die Tradition mit ihren Enkeln Niklas und Sophie fort. „Die Parkplatzsuche ist schwierig, aber im Park gibt es schöne Aktionen“, sagt Christa Tysper. Niklas lässt sich von Mitarbeitern des Stadtwalds das diesjährige Motiv des Fests auf eine Baumscheibe brennen. „Das ist ein Luchs!“, stellt der Fünfjährige zufrieden fest.

Sophie und Niklas Tysper beim Tiergartenfest. Quelle: Hilbig

Von Bärbel Hilbig