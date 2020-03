Hannover

Sie können sich zwar nicht infizieren, aber trotzdem sind die Hunderte von Tieren, die derzeit in Tierheimen in der Region betreut und versorgt werden, von der Corona-Krise betroffen. Sie zu vermitteln wird in nächster Zeit schwieriger werden. Alle Tierheime in Niedersachsen seien mittlerweile für Besucher nur sehr eingeschränkt geöffnet, berichtet Andrea Wildhagen, die stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzverbands Niedersachsen.

Nur für Notfälle geöffnet

Im Tierheim Langenhagen sind seit Ende vergangener Woche gar keine Besucher mehr erlaubt –auch nicht, um Tiere abzuholen. Lediglich die Aufnahme von Notfällen ist noch möglich.

„Wir haben den Betrieb komplett für Gäste gesperrt, nachdem es bei uns einen Corona-Verdachtsfall gegeben hat“, sagt Heiko Schwarzfeld vom Tierheim Langenhagen. Der Verdacht habe sich zwar nicht bestätigt, seitdem sei man dennoch vorsichtiger, sagt der Leiter des Tierheims.

Angst um Krankeitsausfälle

In Langenhagen werden derzeit über 500 Tiere versorgt, darunter etwa 60 Hunde und 200 Katzen, der Rest sind Kleintiere wie Vögel oder Kaninchen. Wenn einer der Mitarbeiter oder eine der Mitarbeiterinnen erkranke und mehrere Personen ausfielen, könne es eng werden mit der Betreuung.

„Wir sind natürlich eigentlich darauf angewiesen, dass Menschen Tiere von uns aufnehmen“, sagt der Tierheimleiter. Nur so entstehe Platz im Heim für Neuzugänge. Daher harre man jetzt erst einmal aus und hoffe vor allem eins: dass nicht mehr Personen ihre Tiere abgeben.

Auch die Tierheime in Barsinghausen und Wunstorf verzichten derzeit auf Gäste. Im Gegensatz zu Langenhagen können Interessierte hier noch Tiere abholen. „Wir beraten telefonisch und falls wir den Eindruck haben, dass es passen könnte und jemand wirklich Interesse hat, ist ein Besuch möglich“, sagt Horst Rode, der Geschäftsführer des Wunstorfer Tierheims.

Barsinghausen : Spenden bleiben aus

Die Tierpension, mit dem das Heim einen Teil seines Betriebs subventioniere, laufe auf Null – und weil in nächster Zeit wahrscheinlich niemand in den Urlaub fährt und sein Tier in Wunstorf abgibt, wird das erst einmal so bleiben. Rode rechnet damit, dass dem Tierheim bis Oktober allein dadurch 50.000 Euro Einnahmen fehlen werden. Für einen Teil seiner Belegschaft hat er ab dem 1. April Kurzarbeit angemeldet.

Sein Barsinghäuser Kollege Ernst Wildhagen beklagt, dass die Spenden, auf die seine vom Tierschutzverein Barsinghausen und Umgebung e.V. betriebene Einrichtung angewiesen ist, seit Beginn der Krise zurück gehen.

„Alle Tierheime stehen ohnehin das ganze Jahr mit dem Rücken zur Wand – und jetzt kommt noch so etwas dazu“, sagt Rode. Noch schwieriger als die finanziellen Probleme wiegt für den Geschäftsführer die Sorge darum, wie die Versorgung der Tiere aufrecht gehalten wird, falls jemand ausfällt. „Das aufzufangen wird das Schwierigste.“

Um Ansteckungen zu vermeiden hat man, wie auch in Langenhagen, die Mitarbeiter in Barsinghausen und Wunstorf in einen strikten Zwei-Schichten-Betrieb eingeteilt.

„Was zudem schwierig ist, ist die Vermittlung“, sagt Andrea Wildhagen, die neben ihrer Tätigkeit im Landesverband mit ihrem Ehemann Ernst auch im Tierschutzverein Barsinghausen aktiv ist. Sie befürchtet, dass einige kein Verständnis für die eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten haben könnten, sich im Barsinghäuser Tierheim telefonisch beraten lassen – und dann Tiere auf Internetplattformen wie Ebay von unbekannten Händlern kaufen. „Leider ist das ja problemlos möglich“, sagt Wildhagen.

Von Nadine Wolter